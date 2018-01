IU pedirá explicaciones, otra vez, sobre el acuerdo con Hacienda para saltarse el techo de gasto El coordinador local subraya que el documento ya ha sido comprometido tres veces, por Muñoz y el edil del ramo N. CASTRO MARBELLA. Jueves, 25 enero 2018, 01:07

El grupo municipal de Izquierda Unida solicitará al equipo de gobierno en el pleno ordinario de este próximo viernes nuevas explicaciones sobre los términos del «supuesto acuerdo» con Hacienda para superar el techo de gasto del presupuesto municipal de este año en 36 millones de euros. El coordinador local de IU, Miguel Díaz, subrayó que tanto el edil de Hacienda, Manuel Osorio, como la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, se han comprometido hasta por tres veces en foros institucionales a facilitar dicho acuerdo, sin que hasta la fecha se haya cumplido con el compromiso.

«Inquirido el concejal de Hacienda en el pleno ordinario del 24 de noviembre y en el pleno extraordinario del 20 de diciembre, Manuel Osorio se comprometió a entregar el documento avalado por el Ministerio de Hacienda que permitía al Ayuntamiento de Marbella esta maniobra de saltarse el techo de gasto, pero aún estamos esperando», señaló Díaz, quien añadió que del mismo modo, la alcaldesa se comprometió a facilitarle al grupo el citado documento en la Comisión Informativa del 17 de noviembre, sin que lo haya hecho tampoco. «Ya van tres mentiras e incumplimientos en foros institucionales», remarcó el concejal de IU en el Ayuntamiento.

La coalición de izquierdas ya mostró en noviembre preocupación por las repercusiones que tendría para el municipio saltarse la regla de gasto y su posible efecto rebote, es decir, que los 36 millones de más incluidos en el presupuesto municipal de 2018 tengan que estar de menos en futuros ejercicios presupuestarios y que esta situación se traduzca en ajustes dramáticos, como recortes sociales o de personal. «A esta preocupación -añade Díaz- tenemos que sumarle ahora la falta absoluta de transparencia por parte del equipo de gobierno sobre una cuestión crucial para la ciudad».

Díaz afirma que el PP está asfixiando a los ayuntamientos con sus reformas legislativas

Díaz subrayó que el problema de financiación de los ayuntamientos, incluido el de Marbella, tiene su origen en las reformas legislativas del Partido Popular de Mariano Rajoy, que han restringido las posibilidades de actuación de los consistorios. «Los ayuntamientos no pueden gastar todo el dinero de su presupuesto, sino que deben dedicarlo prioritariamente a reducir deuda pública o privada aunque ya no la tengan. Se da la situación tan ilógica que lo que gasta un ayuntamiento no depende de lo que ingresa y con ello realizar políticas a favor de la mayoría social, sino que depende de un tope que impone la regla de gasto», zanjó.