«Pedir una ecografía se convierte en un suplicio porque no nos dejan» Carlos Bautista y Antonio de la Cruz, ayer, con Ángeles Muñoz. :: j-l. La plataforma de médicos 'Basta ya' califica de «insostenible» la situación de la Atención Primaria en los centros de la Costa del Sol por la falta de medios MÓNICA PÉREZ MARBELLA. Viernes, 9 marzo 2018, 00:36

«Hay centros de salud que superan la ratio de número de cartillas asignadas en un 30 o un 40%; nos dan 5 minutos por pacientes; algunas consultas son cubículos de apenas 9 metros cuadrados; y encima pedir pruebas diagnósticas complementarias se convierte en un suplicio, porque no te dejan». Es sólo un resumen de la radiografía que miembros de la plataforma 'Basta ya', integrada por 300 médicos de Atención Primaria de la provincia, hacían ayer en Marbella de la situación que viven a diario en los centros de salud. Sus reivindicaciones, centradas en reclamar al SAS medidas que mejoren el trabajo y la atención que se presta al paciente, aterrizaron ayer en el Ayuntamiento marbellí, donde varios facultativos fueron recibidos por la alcaldesa Ángeles Muñoz. «Queremos que nuestras reivindicaciones y la situación que pasamos día a día se sepa en los ayuntamientos, en todas las administraciones, pero también entre las asociaciones, entre los pacientes. Es insostenible», explica el portavoz de 'Basta ya', y médico del centro de salud de Huelin en Málaga, Carlos Bautista.

El colectivo advierte de la saturación en los centros de salud por falta de nuevas contrataciones y de los efectos que ello tendrá en cuanto lleguen los meses de verano, cuando la población, por ejemplo en la Costa del Sol, llega a triplicarse. «Hay una necesidad imperiosa de contratar más médicos y no lo están haciendo», explica Bautista. «Los que estamos trabajando no damos abasto, la situación es muy complicada y le pedimos desde aquí a todas las administraciones y a los usuarios que presionen de la forma adecuada para que el Gobierno andaluz y el estatal inviertan más dinero en algo que debería ser».

Faltan 18 médicos en Marbella

El colectivo estima que en la zona básica de Marbella serían necesarios tres nuevos centros de salud. Pero mientras llegan, a los actuales, insisten, habría que dotarlos con unos 18 nuevos facultativos: siete médicos en San Pedro; cuatro médicos de Atención Primaria, dos de urgencias y un pediatra, en Las Albarizas; y cuatro médicos en Leganitos.

Antonio de la Cruz, facultativo del centro de salud de Los Boliches en Fuengirola puso el acento en la «gran variabilidad que existe dentro del Distrito Sanitario Costa del Sol en el reparto de tarjetas entre los centros. Hay médicos que tienen 1.500 tarjetas y otros llegan hasta las 2.800. Es insoportable cargar con tanta cantidad de pacientes», denuncia. En cuanto a los tiempos de atención por enfermos, rechazan que se limiten a 5 minutos «en la mayoría de los casos». «Imaginaos que lleváis el coche al taller y el decís al mecánico: te doy cinco minutos para que me revises el coche, me hagas un diagnóstico y me lo arregles. Eso es lo que pretenden con nosotros». El médico critica además las limitaciones «impuestas» desde el SAS a la hora de solicitar pruebas diagnósticas. «No se nos permite pedir pruebas complementarias. Pedir, por ejemplo, una ecografia se convierte en un suplicio. Ese es nuestro día a día y haremos todo lo posible para mejorar esta situación».

La alcaldesa Ángeles Muñoz (médico de profesión) se comprometió a «hacer lo que sea necesario para que el llamamiento que hacen estos profesionales sea lo más extensivo posible a colectivos, a asociaciones y al resto de administraciones». La regidora, que en más de una ocasión ha sido muy crítica con el déficit de infraestructuras sanitarias que arrastra el municipio desde hace décadas, incidía en que «no hay medios, los cupos por médico son interminables y la pruebas diagnósticas se eternizan. Soy médico de Atención Primaria y sabemos qué pasa cuando no hay medios». La regidora insistió en que «la infraestructura sanitaria de la ciudad no está diseñada para la población actual ni tampoco para el número de médicos y ATS que necesitan los centros de salud».

«Nuestra asociación está muy preocupada por la deriva tan crítica que ha tomado la sanidad pública en Andalucía, en la provincia de Málaga y en la Costa del Sol, con un déficit brutal de personal e infraestructuras», insistió el portavoz de 'Basta ya', Carlos Bautista.