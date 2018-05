El Parque de Los Tres Jardines se convierte en escenario para la concienciación sobre el ahorro de agua Germán Bernal, Manuel Cardeña y María Luisa Parra. :: sur La Tenencia organiza unas jornadas dirigidas a los más pequeños para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente MÓNICA PÉREZ MARBELLA. Miércoles, 30 mayo 2018, 00:11

La lluvias de los últimos meses han alejado al fantasma de la sequía y el decreto de medidas que la Administración autonómica ya tenía elaborado para moderar el consumo en la región. Que la situación haya cambiado y los pantanos hayan recuperado el pulso no da vía libre para que caigan en el olvido hábitos que en nuestro día a día ayuden a hacer un consumo responsable del agua, ese bien preciado. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente la Tenencia de Alcaldía de San Pedro ha preparado unas jornadas de concienciación con las que subrayar la importancia de tomar conciencia, también cuando los embalses están llenos, de que no se debe despilfarrar lo que dentro de pocos meses nos hará falta. El escenario elegido para los talleres es el Parque de los Tres Jardines, el mayor espacio verde del que dispone el municipio, y el público al que se dirigen las jornadas es el infantil, niños de entre 7 y 11 años que no sólo interiorizarán el mensaje, sino que lo difundirán entre amigos y familiares. El concejal de Medio Ambiente, Manuel Cardeña, junto a la responsable del ramo en San Pedro Alcántara, María Luisa Parra, y el representante de la iniciativa educativa 'Ciencia Divertida', Germán Bernal, presentaban ayer la actividad que ha sido diseñada por el área de Medio Ambiente de San Pedro Alcántara y que «servirá para concienciar a los más pequeños en el ahorro de agua y el consumo eficiente», explicó Cardeña, quien animó a la ciudadanía a participar de este taller que dará comienzo a las 11.30 horas y se prolongará hasta las 14.30.

La actividad consistirá en un circuito de cuatro estaciones principales donde se trabajarán conceptos de ahorro de agua como 'Método científico. Observo, pienso y analizo', 'Cómo conservar el H2O', 'Propiedades del H2O', 'El agua en mi cuerpo, cómo funciona', y finalmente una estación global bajo el título 'El desperdicio. Cuánto malgastamos', que se centrará en cómo hacer un uso más eficiente del agua. El responsable de 'Ciencia Divertida', Germán Bernal, apuntó que va a ser «una actividad divertida, basada en la experimentación científica cuyo punto fuerte es garantizar que el mensaje se está sembrando cuando se debe, en edad escolar». «Parece que sólo nos acordamos del consumo responsable de agua cuando hay sequía y sufrimos restricciones y no debe ser así. Es un mensaje que debe perdurar», subrayó.

En la misma línea, la responsable de Medio Ambiente de San Pedro, María Luisa Parra, indicó que «desde la Tenencia de Alcaldía no nos cansaremos de trabajar por el medio ambiente y por ello hemos diseñado un taller destinado a niños y niñas de 7 a 12 años que se desarrollará en un espacio ideal como es el Parque de los Tres Jardines para que los mayores también disfruten de un día de campo con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente».

Durante el desarrollo de los distintos talleres programados habrá habilitada en el parque una barra con comida y bebida a cargo de la 'Asociación Principito' cuya recaudación será destinada al desarrollo de su labor en la atención a niños con capacidades especiales.