Oposición empresarial a que la mejora de la movilidad pase por quitar el peaje de Marbella HÉCTOR BARBOTTA Marbella Viernes, 26 enero 2018, 00:16

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, mostró ayer su rechazo a que la propuesta central para mejorar la movilidad en la Costa del Sol Occidental pase por liberar el peaje de la AP-7. «El peaje tiene unos plazos de amortización, unos plazos de concesión y no podemos estar siempre a que al final perjudiquemos a alguien que ha hecho su trabajo, su esfuerzo y su inversión para explotar un servicio público que lo ha tenido que costear una empresa», afirmó.

Para Javier González de Lara, apelar a que ya hay una infraestructura ejecutada para cambiar su estatus supone una actitud reduccionista y además se traduce en quitarle el negocio a quien ha asumido riesgos y a quien ha contraído créditos para construir «una autovía excelente y que funciona a las mil maravillas».

En opinión del presidente de los empresarios andaluces, reducir toda la propuesta a quitar el peaje es poco afortunado y omite explorar otras alternativas que en su opinión seguramente existen.

Por su parte, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, aseguró que esa propuesta no enmienda el error de excluir la alta velocidad a Marbella y matizó que aunque como ciudadana está de acuerdo, se trata de una «propuesta para hacer política» después de que el PSOE no dijera ni una palabra al respecto durante los años en los que estuvo en el Gobierno central. La propuesta también recibió críticas del alcalde de Estepona, José María García Urbano, para quien la solución no pasa por suprimir el peaje.