Operadores internacionales llevaron los partidos de la Copa Davis en Mabella a una veintena de países Las retransmisiones en directo de TVE lograron reunir en los tres días a más de 625.000 espectadores

Mientras en Marbella el Ayuntamiento de la ciudad y empresarios hacen cuentas para obtener una cifra aproximada del impacto económico directo que ha podido tener la celebración de la eliminatoria de la Copa Davis durante el pasado fin de semana, ya hay datos que avalan el éxito internacional del evento deportivo, al menos en cuanto a difusión en medios de comunicación y audiencias en España. Ha sido la Real Federación Española de Tenis la que ha dado a conocer que los partidos no sólo se pudieron seguir en España, a través de TVE, y en Reino Unido por la BBC. Otros operadores de televisión internacionales llevaron los partidos disputados en la pista central del Hotel Puente Romano a más de una veintena de países. Canales como TyC Sports, beiN, Globosat, Claro, LTA, Neo Sports, The Sports Channel, Sportcast/Supertennis, DAZN, GO, SPS, Dubai Sports Channel, Media Networks, Romtelcom/Digi, Macht TV, Starhub, DigiTurk o Tennis Channel, ofrecieron íntegros los partidos entre España y Gran Bretaña en puntos como Brasil, Australia, Argentina, Estados Unidos, India, Hong Kong, Israel, Italia, Malta, Mongolia, Japón, Perú, Filipinas, Indonesia, Rumanía, Rusia, Singapur, República Checao Turquía.

En España, TVE le ha dedicado a esta eliminatoria de la Copa Davis celebrada en Marbella más de 13 horas en directo y ha logrado reunir en los tres días a más de 625.000 espectadores delante del televisor para ver los encuentros disputados por Albert Ramos, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López y David Ferrer, según indican desde la Federación Española de Tenis que califica de «éxito» la cobertura mediática de la eliminatoria con más de 150 medios profesionales acreditados entre periodistas, fotógrafos, y equipos de televisión de distintos operadores.