El nuevo curso arranca en Marbella con la asignatura pendiente de nuevos centros y obras de reforma Estado del muro perimetral del centro José Banús. :: j- lanza Las Ampas critican que un año más la ciudad no disponga de una mayor oferta de plazas, sobre todo en Secundaria, y que algunos colegios tengan desperfectos MÓNICA PÉREZ MARBELLA. Lunes, 11 septiembre 2017, 01:35

Hoy arranca el nuevo curso escolar en Infantil y Primaria y el día 15 les toca volver a las aulas a los estudiantes de la ESO y la radiogradía de los equipamientos públicos en Marbella y San Pedro es calcada a la de hace años sin que la demanda de plazas haya sido un acicate para que la Administración dé un paso adelante. Asociaciones de padres y madres de alumnos critacan que los nuevos equipamientos anunciados reiteradamente por los mandatarios municipales y regionales sigan sin ser una realidad. En este año se suma a esta queja el estado en el que se encuentran los muros de varios centros que resultaron afectados por las lluvias del mes de diciembre del año pasado. Frente a este panorama, los alumnos, padres y profesores del CEIP Miguel Hernández aplauden que se haya renovado el tejado y retirado el amianto existente.

«Podríamos utilizar las declaraciones que hicimos el año pasado porque serían las mismas. Nada ha cambiado», sostiene la representante en Marbella de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas (Confedampa), Ana María Cruzado, quien pone el acento en que, «un curso más, ni Marbella ni San Pedro disponen de un nuevo centro». El pasado 13 de julio se reunía el Consejo Escolar Municipal y en él se abordó, indica, la situación del comprometido nuevo instituto para San Pedro. «Contaron que primero hubo problemas con la parcela tras la anulación del PGOU de 2010. Ahora el tema está, según dicen, en que hay que urbanizar. El caso es que han pasado dos años y no se ha avanzado nada», explica, en refrencia al nuevo centro de Secundaria que la Junta anunció para Marbella y que fue uno de los compromisos adquiridos por el PSOE al cerrar el pacto de gobierno tripartito ya disuelto. «Lo que no se explican los padres es que el tiempo pase y no se sepa por qué el proyecto no avanza».

Otro foco lo sitúan las ampas en la zona de Xarblanca, donde, aseguran, «es necesario un nuevo centro de Secundaria» y, sobre todo, en Bello Horizonte, donde no hay ni colegio ni instituto y los estudiantes deben desplazarse hasta Las Chapas. «Los institutos están masificados. Cuando anunciaron el de San Pedro pedimos que contara con bachiller diurno y nocturo y con ciclos formatios, pero al final solo tendrá, cuando lo hagan, clases para la ESO. Encima que va tarde, va mal», destaca Ana María Cruzado.

Los padres y madres de alumnos critican la «falta de planificación de la Administración» y ponen como ejemplo que se levantara un colegio en la zona de Xarblanca, «cuando lo que realmente se necesita en la zona es un instituto. Se sabe que los niños de Primaria cuando salen de sexto tienen que ir a primero de la ESO, no es tan dificil hacer números y ver las plazas que hacen falta, pero desde hace tiempo la solución que se adopta para atender esa demanda es quitar las zonas comunes y ponerlas como aulas y cuando no, se sube la ratio».

Las quejas en este inicio de curso no sólo van diridas a la falta de nuevos centros, también se pone el acento en los problemas que arrastran varios de los ya existentes, sobre todo los que sufrieron daños importantes por las lluvias del pasado diciembre. José Banús, Juan Ramón Jiménez y Vicente Aleixandre son los más perjudicados, con muros perimetrales que en algunos casos tuvieron que ser vallados ante el riesgo de derrumbe, como de hecho advierte un cartel colocado en el José Banús.

Expedientes abiertos

La delegación municipal de Obras tiene abiertos a día de hoy ocho expedientes para reparaciones de urgencia en los centros escolares, tres de ells de obra mayor que, como denuncia el edil Javier García, «ni siquiera han salido a licitación». El concejal critica la «pasividad» del anterior Ejecutivo local en la atención de las necesidades de estos colegios que deben empezar el curso en las mismas condiciones que lo acabaron. «Nos reuniremos con los centros escolares para darles a conocer en qué estado está su expediente y acordar cuándo se pueden realizar los trabajos correspondiente de modo que se afecte lo menos posible al desarrollo normal de las clases».