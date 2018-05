DOS NOTICIAS SE ENTIENDEN MEJOR QUE UNA LA FALTA DE EQUIPAMIENTOS SANITARIOS Y EDUCATIVOS SE EXPLICA EN PARTE POR LA INDOLENCIA A LA HORA DE EJECUTAR SENTENCIAS COMO LA DE LAS GASOLINERAS HÉCTOR BARBOTTA Marbella Domingo, 27 mayo 2018, 10:35

EL pasado miércoles a través de estas páginas se conocieron dos informaciones aparentemente no relacionadas entre sí pero que sin embargo estaban íntimamente ligadas. Una hacía referencia al pasado: el Defensor del Pueblo está recabando datos acerca del incumplimiento de una sentencia que anula la licencia de cuatro gasolineras construidas durante la época del GIL sobre suelo reservado para otros fines. La otra, a un problema presente y sobre todo de futuro: el AMPA de un colegio de Trapiche Norte que iniciará movilizaciones para reclamar que se agilice la construcción de un nuevo instituto en una parcela situada no en esa zona, sino en el entorno del Hospital Costa del Sol.

Más allá de que la tramitación del nuevo instituto está en marcha, por lo que posiblemente un calendario de movilizaciones no esté en la actual situación suficientemente justificado, lo que llama la atención es que ante la necesidad de un instituto en esa zona de la ciudad, la única solución que se haya encontrado sea la de construirlo en el entorno del Costa del Sol, que a estas alturas, con el propio hospital, la futura Ciudad de la Justicia y ahora el instituto promete dar días de gloria a la estadística de atascos kilométricos con la que cada semana nos regala esta ciudad.

En buena lógica la construcción de un nuevo instituto en Las Chapas obligará, cuando esté terminado, a una reorganización de todo el mapa escolar de la ciudad, ya que habrá colegios de educación primaria más cerca del nuevo centro que los situados en Trapiche Norte. Aún así, posiblemente se condene cientos de alumnos y sus familias a años de carretera diaria, con el consiguiente trastorno para ellos y para las colapsadas comunicaciones de esta ciudad, cada día más alejada de una movilidad moderna y sostenible.

¿Por qué no ha sido posible encontrar una parcela adecuada en la zona que realmente lo necesita? La pregunta nos lleva a la primera noticia, la que hace referencia a una sentencia firme dictada hace año y medio que anula la licencia de cuatro gasolineras construidas saltándose todas las normas durante la época de Jesús Gil en la Alcaldía. Una de ellas es la que está situada junto a la estación de autobuses, en Trapiche Norte, la zona donde no se encuentra suelo para un equipamiento educativo. La gasolinera se construyó, precisamente, en un terreno que el Plan General reservaba a ese fin.

La justicia no es que haya actuado con destacada diligencia. El Ayuntamiento concedió la licencia en 1996 y la anulación en sentencia firme no llegó hasta 20 años más tarde. Se supone que las sentencias, aún cuando se actúa con semejante dilación, están para ser ejecutadas, pero en el año y medio transcurrido desde entonces el Ayuntamiento, con dos gobiernos sucesivos de diferente signo, ha hecho exactamente nada. A la dilación de la administración de justicia, la administración política municipal le ha añadido su propia dilación. Ni siquiera cuando el Defensor del Pueblo Andaluz se ha interesado por el tema y ha abierto expediente a petición de los denunciantes la actitud ha cambiado. El Defensor del Pueblo espera desde enero a que el Ayuntamiento le responda. Al parecer, desde Urbanismo se ha pedido un informe a los servicios jurídicos que señale qué camino seguir. A estas alturas, con tantas sentencias por cuestiones urbanísticas dictadas por los tribunales llama ciertamente la atención que en el Ayuntamiento no se sepa qué hacer ante una sentencia que anula una licencia. En realidad es difícil determinar si no se sabe o no se quiere saber.

La inacción ante la sentencia que anula las licencias de las gasolineras está lejos de constituir una excepción. Desde la recuperación de la normalidad institucional, el Ayuntamiento ha actuado con timidez a la hora de restaurar el orden violentado. Primero, desechando la idea de poner en marcha la piqueta con el argumento de que la reputación de la ciudad y la confianza en la seguridad jurídica que ofrece seguirían la misma suerte de los edificios ilegales y quedaría, como ellos, reducida a escombros. Después, con una inacción llamativa ante cada sentencia que anulaba licencias cuando estas habían dado lugar a una situación de hechos consumados.

Ante una realidad de barbarie consumada se optó por dar por bueno todo lo realizado, esconder los problemas bajo la alformbra y mirar hacia adelante en nombre del buen renombre de la ciudad en la esperanza de que ello no pasara factura. Pero las consecuencias del olvido siempre acaban aflorando

Esta semana se ha conocido también que el absentismo entre los empleados municipales de Marbella duplica holgadamente la media del sector público español. Cada mes, casi un diez por ciento de los trabajadores se da de baja en el Ayuntamiento. La media de estas bajas supera los 20 días y el coste para el erario público supone 13 millones y medio de euros al año.

Tras conocerse esta situación hay quien se ha preguntado qué tiene Marbella para que se produzca esta situación. No es ésta, precisamente, una ciudad que con sus 300 días de sol al año presente condiciones singulares que provoque que un diez por ciento de su población se ponga mala todos los meses. Tampoco es que se sepa que las condiciones de trabajo en el Ayuntamiento sean especialmente penosas.

La explicación, por lo tanto, hay que buscarla también en la historia reciente. La abrumadora mayoría de la actual plantilla del Ayuntamiento es producto se su engorde artificial, sistemático y arbitrario impulsado por Gil y sus secuaces como parte de su estrategia para mantener su hegemonía política durante tres lustros. Cuando los delincuentes se fueron del gobierno municipal, sus sucesores optaron por hacer la vista gorda, dar por bueno todo lo actuado, consagrar la injusticia y mimar a los enchufados como se mima a los hijos caprichosos cuando no hay ganas de escucharlos llorar. Una actitud política generalizada que atravesó todo el arco político desde la derecha hasta la izquierda.

Dos noticias, en efecto, se entienden mejor que una. Y tres se entienden mejor que dos. Quizás ya va siendo hora de dejar de lamentar todo lo que pasó durante el GIL y empezar a preguntarnos por lo que ha pasado desde que el GIL desapareció. Y ahí las responsabilidades no son sólo políticas. Van mucho más allá de los partidos.