Nobu y Robert de Niro abrirán en Marbella un hotel de lujo con solo suites para adultos Nobu Hotel Marbella se localizará en torno a la plaza de Puente Romano, en habitaciones que serán plenamente reformadas. / SUR El proyecto del cocinero japonés y del actor de Hollywood cuenta con una inversión millonaria y se inaugurará con 49 estancias el próximo año NIEVES CASTRO Domingo, 18 junio 2017, 12:36

El icono de la cocina japonesa, Nobu Matsuhisa, y su socio, el oscarizado actor Robert de Niro, abrieron este pasado jueves en el hotel Puente Romano de Marbella su primer restaurante en España. La apertura del establecimiento ha supuesto la carta de presentación en el país de la marca Nobu, que explota asimismo una división hotelera de lujo que también echará raíces en la Milla de Oro. Nobu Hotel Marbella ofrecerá una oferta de altísimo nivel con sólo suites y para adultos. La inauguración está programada para la primavera de 2018.

El portafolio hotelero creado por el cocinero afincado en Estados Unidos, el protagonista de 'Toro Salvaje' y el productor de 'Locos en Alabama', Meir Teper, cuenta en estos momentos con media docena de hoteles, en Miami, Manila, Las Vegas, Malibú, Riad y Londres y sus planes pasan por abrir además de en España en Chicago, Los Cabos, Toronto y Bahréin. El primer hotel de esta cadena en expansión se abrió en 2013 dentro del Caesars Palace de Las Vegas.

En Marbella, al igual que en la ciudad de los casinos, se apostará por un hotel boutique enclavado en el corazón del cinco estrellas gran lujo Puente Romano, donde ha abierto Nobu Restaurant & Lounge. Inicialmente se comenzará la andadura con 49 suites de distintas categorías, estancias que tendrán entre 45 y 120 metros cuadrados con todo tipo de lujos y servicios. Para mediados de 2019 la previsión es incrementar el inventario de suites hasta 81.

Hotel experiencial

«El proyecto consiste en la creación de un hotel experiencial que atraiga a un turismo elitista que continuará posicionado a Marbella como destino de referencia a nivel internacional», explica a SUR el director general de Nobu Hotel Marbella, Francesco Roccato. El directivo hace hincapié en el carácter de esta nueva generación de hoteles donde «todo gira en torno al cliente» para que tenga una experiencia única, que no pueda encontrar en otros sitios. Afirma que la Milla de Oro no sólo ganará un nuevo establecimiento de máxima categoría, sino un hotel dirigido a una clientela internacional que quizá no consideraría viajar a Marbella si este producto no existiera: parejas que buscan una experiencia no solamente basada en un resort tradicional, sino que quieran como hoy se le denomina un 'lifestyle-resort'.

Privacidad

Enfocado solamente para adultos, los clientes alojados tendrán acceso prioritario al restaurante Nobu. Aunque también existirá la opción de que los huéspedes den un capricho al paladar en su propia suite, probando algunos de los 'hits' de la cocina de Matsuhisa: el miso de bacalao negro o la tempura de gambas con salsa picante, por ejemplo.

La apertura implicará la reforma a fondo de las habitaciones que rodean la Plaza de Puente Romano y que se convertirán en el hotel boutique de Nobu con una inversión millonaria que no ha sido concretada. Asimismo, se ha proyectado una piscina de concepto oriental para adultos y donde, entre otras comodidades, se dispondrá una barra en la que servirán sushi y más delicias japonesas.

Este hotel de concepto minimalista, que apostará por elementos naturales en la decoración, será el segundo con sello Nobu de España, ya que la cadena abrirá dentro de unos días su primer establecimiento en Ibiza.