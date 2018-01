El bulo de la niña desaparecida en Estepona que lleva circulando desde agosto

Un padre desesperado que graba un audio acompañando una foto: «Compañeros, buenas tardes. Mi hija no aparece. Me dicen que tal vez se la hayan robado...». El acento es claramente sudamericano y no da pistas de dónde se perdió, pero encontrarás Facebook y WhatsApp lleno de peticiones de ayuda este 26 de enero de 2018. «Esta niña ha desaparecido en Estepona», rezan todos los mensajes en muros y grupos con rotundidad. Pero lo cierto es que esta pequeña ya 'desapareció' en agosto de 2017. Sí, hace casi medio año, y tampoco entonces era cierto.

Hoy es Protección Civil de Estepona quien se encarga de desmentir el bulo. «Si te llega este aviso de una chica desaparecida, no compartas» dicen en su cuenta de Twitter. En agosto, la pequeña -que no tiene ni nombre oficialmente- se perdía en ciudades de toda España: Alcoi, Gandía, Almería... Casi siempre, por aquél entonces, en un mercado medieval. Ya sabes, no difundas. #StopBulos!