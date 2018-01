Las mujeres policía llevan por primera vez chalecos antibalas femeninos Sábado, 20 enero 2018, 00:46

Las 19 mujeres que se integran en la Policía Local de Marbella cuentan, por primera vez, con chalecos antibalas femeninos, es decir, adaptados a su anatomía y por tanto ergonómicos para el desempeño de sus funciones. Hasta la fecha, las agentes utilizaban modelos masculinos, cuestión que se ha subsanado con la adquisición de la última remesa de chalecos antibalas, compuesta por 65 unidades. Tras la adquisición de este material por importe de 49.000 euros, no sólo las mujeres del cuerpo, sino el resto de la plantilla dispone de chalecos antibalas, según confirmó el Jefe de la Policía Local, Javier Martín. No obstante, en esta materia no se puede bajar la guardia, ya que hay que ir renovando los chalecos conforme vayan caducando.