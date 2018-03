El mensaje de Al Gore llega a Banús Pancho Campo se dirige al público momentos antes de iniciarse la proyección ayer en los Cines Teatro Goya de Puerto Banús. :: Josele-lanza La secuela de 'Una verdad incómoda' narra la lucha del exvicepresidente de los Estados Unidos por frenar el calentamiento global Éxito en la premiere del segundo documental del americano sobre el cambio climático NIEVES CASTRO Miércoles, 21 marzo 2018, 00:04

marbella. Marbella acogió ayer con gran éxito la premiere en Andalucía del segundo documental sobre el cambio climático del exvicepresidente de los Estados Unidos Al Gore. 'Una verdad muy incómoda: Ahora o nunca' fue vista por más un millar de personas en los Cines Teatro Goya de Puerto Banús donde se proyectó la cinta en dos pases. Por la mañana para 450 estudiantes de institutos de Marbella y por la tarde para 600 personas. Se repartieron todas las invitaciones.

'Una verdad muy incómoda: Ahora o nunca' es la secuela del oscarizado documental 'Una verdad incómoda' de Gore. Desde que se lanzara este título hace ahora 12 años se le ha atribuido capacidad para despertar la conciencia del público sobre el cambio climático y poder para revigorizar el movimiento ecologista.

El testigo de esta producción lo ha recogido su secuela 'Una verdad muy incómoda: Ahora o nunca', que se estrenó en los cines el pasado 28 de julio y que ha llegado a Andalucía gracias a las gestiones del Club Internacional de Marbella con Paramount Pictures. En ella, el norteamericano, Premio Príncipe de Asturias, fundador y presidente de The Climate Reality Project, cuenta su lucha contra el cambio climático. La cinta sigue al exvicepresidente de EEUU mientras viaja por el mundo entrenando a ciudadanos como líderes del Climate Reality y construyendo una coalición internacional para plantar cara con efectividad al mayor desafío al que la humanidad se ha enfrentado.

Crear conciencia

El estreno en la ciudad fue posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Marbella, CIT-Marbella y The American College in Spain, en el marco de un encuentro bautizado con el título 'Marbella actúa contra el cambio climático'. El objetivo didáctico de la película, que se proyectó en versión original en inglés con subtítulos en español, fue remarcado con una pequeña presentación de apenas 30 minutos sobre los posibles impactos del cambio climático en la Costa del Sol a cargo del concejal de Medio Ambiente, Playas y Puertos del Ayuntamiento de Marbella y consejero delegado de Acosol, Manuel Cardeña, y Pancho Campo, que forma parte del Consejo Asesor del organismo The Climate Reality Project del exvicepresidente Al Gore.