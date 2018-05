María Bravo volverá a Marbella en julio de la mano de famosos por una buena causa N. CASTRO MARBELLA. Jueves, 31 mayo 2018, 00:34

La empresaria y filántropa María Bravo regresará a Marbella para celebrar el próximo 29 de julio una nueva edición de su gala benéfica, The Global Gift Gala. El hotel Gran Meliá Don Pepe volverá a convertirse en el cuartel general del evento para el que ya está confirmado un buen ramillete de personalidades nacionales e internacionales. Entre las caras más conocidas destacan las del cantante y actor de 'CSI Las Vegas', Gary Dourdan, quien cantará en la gala; Chenoa, embajadora de la fundación, y Rosa López. La cantante Emma Bunton del grupo 'Spice Girls' y el actor de la serie 'El Príncipe' Alex González como nuevo embajador Global Gift también están confirmados. Los beneficiarios de esta séptima edición serán The Eva Longoria Foundation, The Vipingo Village Fund y Global Gift Foundation para su proyecto Casa Global Gift de Marbella. En la jornada previa a la gala se celebrá el Reto de Golf, y por la tarde, patrocinadores y celebridades acudirán a Casa Global Gift para conocer los avances en la remodelación del primer Centro Multifuncional para niños con enfermedades raras y crónicas de Marbella.