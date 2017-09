Marbella volverá a optar a 15 millones de euros en la tercera convocatoria de los fondos EDUSI Los concejales Isabel Cintado y José Eduardo Díaz, en una reunión en el Ayuntamiento. :: sur El equipo de gobierno sostiene que se trata de una prioridad y destaca que sus antecesores fracasaron en dos ocasiones H. B. MARBELLA. Domingo, 24 septiembre 2017, 01:10

El Ayuntamiento de Marbella volverá a optar a la nueva convocatoria de los fondos europeos EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado), abierta este pasado jueves y que destinará a Andalucía un total de 189 millones de euros.

El concejal de Comercio, José Eduardo Díaz, ha explicado que el equipo de Gobierno «trabaja en esta tercera convocatoria desde su llegada reciente al ejecutivo local a través del propio departamento municipal y con el apoyo de una empresa externa especializada».

Ha señalado que «Marbella volverá a solicitar los 15 millones de euros que no se lograron en las dos pasadas convocatorias» para el impulso de proyectos basados en el desarrollo urbano sostenible, actuaciones de eficiencia energética, mejoras en materia de movilidad y proyectos de inserción sociolaboral.

Las bases de las propuestas serán similares a las de los dos intentos anteriores

Díaz ha indicado que la base de las propuestas será la misma que se ha presentado en las dos anteriores convocatorias aunque reforzando tres aspectos principalmente: la participación, el ámbito social y el relativo a los jóvenes.

En este sentido, ya se han mantenido reuniones con las delegaciones de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad y de Juventud para avanzar en este sentido y dar una mayor relevancia a estas áreas en la nueva convocatoria, que para España destinará 353,4 millones de euros.

«Para este equipo de Gobierno la captación de subvenciones es una prioridad, después de que en los dos últimos años se perdieran múltiples partidas por la dejación del ejecutivo anterior», ha subrayado.

Esta ampliación de ayudas permitirá una nueva oportunidad para la generación de riqueza y empleo en la ciudad y favorecerá el impulso de proyectos de recuperación de zonas urbanas y proyectos medioambientales sostenibles.

Se trata del tercer intento del Ayuntamiento de Marbella en el actual periodo municipal para conseguir acceder a estos fondos, después de que el tripartito no lo consiguiera en dos ocasiones durante 2016.

Tras el primer intento, una delegación municipal acudió a Ministerio de Hacienda donde se le explicó que la propuesta presentada no había obtenido el puntaje suficiente no debido a la calidad de la propuesta sino a que no había sido presentada de manera adecuada.

Según esta versión, la información concreta sobre los proyectos fue incluida en los anexos y no en el cuerpo central del expediente, lo que motivó que no se los valorara adecuadamente.

Sin embargo, el segundo intento del gobierno municipal de Marbella tampoco prosperó.