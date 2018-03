Marbella presenta su oferta nupcional al mercado británico con un 'fam-trip' Momento de la reunión mantenida en el Palacio de Congresos de Marbella. :: sur El Ayuntamiento recibe a profesionales de dos operadores de bodas que incluirán al destino en sus catálogos y ventas paquetizadas NIEVES CASTRO MARBELLA. Jueves, 8 marzo 2018, 00:18

El potencial de la ciudad para captar cuota de mercado en el sector nupcial internacional es indiscutible por lo que representa la marca Marbella y la gran variedad de instalaciones que ofrece el destino. Precisamente la diversidad de la oferta es lo que ha querido mostrar el departamento de Bodas del Ayuntamiento durante un 'fam-trip' de cuatro días que ha facilitado la venida de operadores británicos especializados en la celebración de enlaces matrimoniales.

En concreto, personal del citado departamento municipal ha recibido y guiado a profesionales de dos agencias durante su estancia en Marbella, mostrándoles un total de 16 lugares donde celebrar bodas: hoteles de 5 y 4 estrellas, fincas, beach clubs y otros espacios indicados para darse el 'sí quiero' como el Casco Antiguo y las playas. Los 'wedding planners' han dado cuenta además de la gastronomía autóctona durante este viaje de familiarización financiado por el Ayuntamiento y han participado en una reunión con organizadores de bodas y profesionales del sector nupcial de la ciudad en el Palacio de Congresos.

Este 'fam-trip' es la primera acción promocional de 2018 por parte del Consistorio referente al turismo de bodas, segmento que se preocupó por impulsar el anterior equipo de gobierno tripartito. El entonces responsable de Turismo, Javier Porcuna, cifró la repercusión media para el sector turístico por cada boda internacional celebrada en Marbella en torno a los 300.000 euros. Expertos consultados por este periódico aseguran que el impacto calculado peca de prudente. «En el sector de bodas internacionales hacer estimaciones es muy complicado porque el factor menos determinante es el precio. Creo que esos resultados son exageradamente prudentes. Puedo hablar de bodas en las que esa cifra no llegaría ni al 40% del coste total de la fiesta. Estamos ante un mercado que tiene muchas posibles fotografías, porque no solamente es el evento. Es traer un grupo que viene orientado al consumo, que en definitiva viene a vivir una experiencia única donde el factor económico no es tan importante como poder disfrutar de unas condiciones excepcionales en lugares de lujo», afirma Manuel Maya, gerente del Grupo BLK, compañía con más de tres décadas de experiencia en el marketing ferial.

Los expertos subrayan que el factor económico no es determinante en las bodas internacionales

La concejala de Alcaldía, María José Figueira, recibió a los profesionales británicos que han participado en el viaje de familiarización en el Salón de Frescos del Ayuntamiento, agradeciendo su visita y la promoción futura que de Marbella puedan hacer en sus catálogos y ofertas paquetizadas. «Marbella es uno de los destinos nupciales más exclusivos de Europa, por su localización, por su microclima, por sus playas y por su magnífica oferta hotelera», presumió la concejala. Razón no le falta a la edil, aunque en este campo hay importantes competidores que aventajan a la ciudad en experiencia como ciertas regiones italianas, que ingresan cientos de millones de euros anuales en concepto de turismo nupcial.

Lo más frecuente

Cabe recordar que una de las funciones principales del departamento de Bodas de Marbella, además de impulsar acciones de promoción, es dar información a los novios que quieren casarse en la ciudad sobre los recursos, el sector y los permisos municipales. En este sentido, una de las solicitudes más frecuentes sigue siendo la de cómo pedir y tramitar el permiso para casarse en la playa, petición a la que se puede dar curso desde el Ayuntamiento de Marbella después de trabajar conjuntamente con la Junta de Andalucía.