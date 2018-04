Marbella homenajeará al sombrero con una quedada para lucir tocados Un grupo de participantes en el primer 'Paseo con Sombrero' hace un 'selfie' en la Alameda. / Antonio Sánchez Artesanos de distintos puntos de España y Europa acudirán para dar mayor realce a un evento espejo del que se celebra en Barcelona NIEVES CASTRO Marbella Lunes, 30 abril 2018, 00:55

Lucir sombrero. Este es el único requisito para participar el próximo 13 de mayo en el 'Paseo con Sombrero' que tendrá lugar en Marbella. Lo mismo da si el complemento en cuestión suma más años que Matusalén o es de reciente adquisición, si fue conseguido a golpe de monedas o tirando de imaginación propia. El evento, organizado por Estibalitz Diaz de Durana, miembro de la Asociación de Sombreros, artesana con estudio en Marbella, pretende reunir a todos los amantes de los tocados para que luzcan con orgullo los diseños por el casco antiguo de la ciudad.

No es necesaria inscripción alguna para participar en esta iniciativa gratuita que sólo persigue reivindicar un complemento incombustible a lo largo del tiempo. Para participar basta con acudir a las 12.00 horas al punto de encuentro fijado en la Plaza de los Naranjos, frente al Ayuntamiento, lugar desde el que partirá este particular paseo de apenas una hora duración.

El evento nace a imagen del que se realiza anualmente en Barcelona, cita que este año ha cumplido la edición número 14 volviendo a llenar Las Ramblas de cabezas ensombreradas, y que, a su vez, hunde las raíces en el famoso 'Easter Hat Parade', el Desfile de Sombreros de Pascua de Nueva York. Desde hace 100 años, en el Domingo de Resurrección los sombreros inundan la Quinta Avenida en una auténtica fiesta del tocado.

El año pasado, durante el primer domingo de mayo, ya se celebró en Marbella el primer 'Paseo con Sombrero' al que se sumaron un centenar de personas; todo un éxito si se tiene en cuenta que este evento no cuenta con el respaldo de ninguna institución pública o privada, y que entonces fue difundida a través de las redes sociales y mensajes de WhatsApp, al igual que ahora. «Desde hace tiempo me rondaba la idea de intentar hacer un 'Paseo en Marbella', hace dos años participé en la edición de Barcelona, para conocer de primera mano cómo podría hacerlo yo en Marbella y al volver de allí empecé a darle forma, materializándose la primera edición en 2017», explica la organizadora de la cita. «Esta primera experiencia fue terriblemente satisfactoria –prosigue–, los asistentes disfrutaron mucho y me animaron a seguir con la idea, ha pasado ya un año y aquí estamos de nuevo, empujando y animando a todo el mundo a que se sume y forme parte de esta segunda edición».

El primer 'Paseo con Sombrero' que acogió Marbella resultó divertido y poco discreto. La cara de sorpresa de los que se cruzaban con la comitiva era evidente y no faltaron curiosos que preguntaban si se trataba de una boda o quizá de una 'performance'. Diaz de Durana ha grabado en su mente estampas y comentarios de aquel día. Afirma que no se olvida de una persona mayor que, pertrechada en su andador junto con una cuidadora que le atendía, se interesó por la iniciativa y como las dos llevaban sombrero se unieron al Paseo. También recuerda a un matrimonio de turistas que regresaron a su hotel a recoger sus sombreros para unirse al grupo.

Está en el ánimo de la organización hacer que esta curiosa iniciativa en la que se unen personas distintas de forma libre y abierta se consolide en Marbella y que llegue a ser una cita obligada en la agenda de ciudadanos y visitantes. Para ello, esta edición contará con el apoyo de colegas sombrereros que viajaran desde diferentes lugares de España y Europa para integrarse en el segundo 'Paseo con Sombrero' de la ciudad. Una caminata que tiene dos objetivos claros: rendir un merecido homenaje al complemento rey y recuperar el gusto por lucir un buen sombrero llenando las calles de color y creatividad.