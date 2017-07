Marbella estudia el encaje legal de las viviendas turísticas que no reúnen los requisitos urbanísticos Josele-Lanza - La Junta da autonomía a los ayuntamientos para que emitan, si es posible, un documento equivalente al exigido MÓNICA PÉREZ Marbella Lunes, 3 julio 2017, 15:31

La anulacion del PGOU de 2010 deja a la mayoría de las viviendas turísticas de Marbella sin licencia de primera ocupación, uno de los requisitos que debe cumplir este tipo de alojamiento para operar con uso turístico. El problema, que afecta igualmente al municipio de Nerja, llevaba hace unos días a la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía a reclamar una solución de esta "barrera" urbanística. El Ayuntamiento de Marbella se ha puesto manos a la obra con el asunto y ya estudia el posible encaje legal de estas viviendas que a día de hoy incumplen los requisitos normativos del decreto de la Junta de Andalucía para la inscripción y regulación de estos alojamientos turísticos. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde José Bernal, durante la reunión de la Mesa del Turismo, que ha estado presidida por el consejero de Turismo de la Junta, Francisco Javier Fernández. El regidor ha inicido en que, en cualquier caso, los pasos que se den "cumplirán escrupulosamente la ley". "Estamos trabajando para buscar soluciones. Todo lo que tenga encaje en la ley se desarrollará y lo que no, no se hará. Lo que no vamos a permitir es que algunos busquen un subterfugio para saltarse la ley".

El consejero de Turismo, por su parte, ha insistido en que desde el Gobierno andaluz se dará "total autonomía" a los ayuntamientos para que busquen las fórmulas para emitir "un documento que sea equivalente al que exige la normativa". "Todo lo que sea un documento que equivalga legalmente y administrativamente al documento exigido se va a admitir.

Lo que no podemos hacer es que, al margen de la normativa de los ayuntamientos, este decreto sea una forma de regularización rbanística". Ante este escenario, ha incidido, "si el ayuntamiento no tiene la capacidad de emitir ese documento que legalmente sea equiparable al que exigimos, estas viviendas no podrán inscribirse".

Francisco Javier Fernández ha explicado que la Junta, a través del decreto de viviendas turísticas, no pretende "poner a los ayuntamientos en un aprieto para que tengan que emitir un documento que no sea válido.

Respetamos las soluciones que se adopten y que cada uno tenga autonomía para definir, en base a la ley, la planificación y los permisos".