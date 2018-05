Marbella despliega en la calle una llamativa campaña de educación cívica con chicles y excrementos de plástico Diego López, ayer, en la calle José Manuel Vallés. / Josele-Lanza - Ambas figuras informan del coste que tiene para las arcas municipales la retirada de este tipo de desechos, casi 300.000 euros al año NIEVES CASTRO Marbella Miércoles, 9 mayo 2018, 00:13

Los viandantes que ayer transitaban por la calle José Manuel Vallés no daban crédito a lo que veían sus ojos. Los frotaban; repetían la operación pero la imagen no desaparecía: un excremento y un chicle, ambos de plástico, de enormes proporciones ocupaban la acera por la que andaban. Estas figuras colocadas en la vía pública por el Ayuntamiento de Marbella son el reclamo de una campaña de educación y concienciación ciudadana sobre el deterioro que supone para la imagen de la ciudad tirar al suelo una goma de mascar o que el propietario de un perro no recoja las deposiciones de su mascota.

La campaña, que se extenderá por distintos puntos del municipio durante las próximas semanas, tiene también como propósito informar a la ciudadanía del coste que tiene para las arcas municipales retirar estos desechos que precisan de un tratamiento especial. Para ello, ambas figuras van acompañadas de carteles donde se detalla la cuantía que anualmente destina el Ayuntamiento de Marbella a este propósito, casi 300.000 euros al año. «Recoger las cacas de perro nos cuesta 180.000 euros/año. Con ese dinero se podrían haber pagado 3.921 menús a personas con necesidades alimenticias», reza el cartel que acompaña la pieza del excremento. Por su parte, la leyenda de la figura de la goma de mascar dice: «Despegar los chicles del suelo nos cuesta 110.000 euros/año. Con ese dinero se podrían haber dado 1.080 ayudas a familias necesitadas».

Coste para Marbella 180.000 euros es el coste anual de la recogida de excrementos de animales en la vía pública. 110.000 euros es el importe que destina al año el área de Limpieza para retirar los chicles del suelo.

El concejal de Limpieza, Diego López, que se desplazó a la calle José Manuel Vallés para presentar la campaña iniciada ayer, detalló que los importantes recursos económicos empleados por la Administración local para la retirada de estos residuos podrían destinarse a otros fines si se reducen dichas actitudes incívicas. «Es un montante que el Ayuntamiento podría ahorrarse e invertir en iniciativas de carácter social para mejorar la calidad de vida de muchos vecinos», abundó el concejal.

No es la primera vez que la Delegación municipal de Limpieza recurre a agresivas campañas de 'Street marketing'. Ya lo hizo el pasado mes de abril con una iniciativa similar destinada a concienciar a la población sobre los perjuicios de abandonar enseres y muebles en la vía pública fuera del horario y los lugares establecidos.