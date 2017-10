Marbella es la ciudad andaluza con el precio medio más caro en viviendas de segunda mano Piso en alquiler en el centro de la ciudad. :: josele-lanza Un estudio cifra en 2.618 euros el precio medio del metro cuadrado en este tipo de inmuebles durante el último trimestre del año PABLO COLLANTES MARBELLA. Jueves, 5 octubre 2017, 01:01

El precio medio de la vivienda en Andalucía vuelve a experimentar una crecida durante el tercer trimestre del año y se sitúa ya en los 1.522 euros por metro cuadrado, un 0,9% más que en el periodo anterior. En la estadística, elaborada por el portal inmobiliario Fotocasa, Marbella se sitúa a la cabeza de ciudades con los precios más elevados en inmuebles de este tipo.

En concreto, el precio por metro cuadrado se sitúa aquí en los 2.618 euros, un 41% más alto que la media de la comunidad. Por detrás, le sigue Benahavís, donde el metro sale a 2.393 euros.

«El sector inmobiliario ha cogido mucha fuerza desde que comenzó el año y eso se está trasladando a los precios, que están registrando unos incrementos que no veíamos desde los años de mayor esplendor del sector», explica Beatriz Toribio, responsable del estudio. «Pero no hay que olvidar que venimos de muy abajo y que por ello, esos incrementos son tan elevados y no todas las zonas están viviendo esta recuperación con la misma intensidad, ya que la actividad se está concentrando en las grandes plazas»

Además, Toribio recuerda que «pese a los abultados crecimientos tanto en número de hipotecas, compraventas y precios, el sector sigue en niveles muy inferiores a los aconsejables».

De esta forma, en el ranking de comunidades autónomas más económicas para comprar una vivienda en España, Andalucía ocupa la novena posición.

El precio de la vivienda de segunda mano experimenta en agosto un incremento del 0,6 por ciento y se sitúa en 1.527,50 euros por metro cuadrado al mes, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, que precisó que este valor está un 10,6 por ciento por debajo de la media española, que en agosto es de 1.707 euros por metro cuadrado.

El precio medio de la vivienda de segunda mano aumenta en el tercer trimestre del año en 57 de los 129 municipios andaluces analizados. La escasez de oferta de obra nueva, indica el estudio, hace que la actividad se concentre principalmente en viviendas ya usadas. Durante 2016, en Málaga se vendieron 19.438 inmuebles de estas condiciones.