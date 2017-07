Marbella cambiará la ordenanza para prohibir la presencia de descamisados por las calles No conllevará multa, solo apercibimiento, salvo en casos de reincidencia que podrían acarrear entre 100 y 150 euros de sanción MÓNICA PÉREZ Marbella Viernes, 7 julio 2017, 00:40

El Ayuntamiento de Marbella trabaja en una modificación de la Ordenanza Municipal de Protección de Espacios Públicos con la idea de introducir la prohibición expresa de pasear por las calles del municipio sin camiseta. Es la forma en la que se quiere luchar contra una tendencia que empieza a extenderse durante el verano más allá del paseo marítimo, lo que, en palabras el concejal de Turismo y Seguridad, Javier Porcuna, choca con la imagen de destino cinco estrellas que vende la ciudad.

La modificación, que ha tomado como base la ordenanza que en este sentido se aplica en el Ayuntamiento de Barcelona, está a la espera de un informe de la Asesoría Jurídica, pero además el cambio en el documento oficial deberá pasar por el pleno. Desde el Consistorio se incide en que, de entrada, la presencia de descamisados no conllevará multa. La persona será apercibida e informada por la Policía Local, y solo en caso de reincidencia se considerará una falta leve que representa una sanción económica de entre 100 y 150 euros.

Desobediencia

«Si no obedece al policía, ya estaríamos hablando de una falta leve, pero no ya por no llevar la camiseta, si no por no hacer caso al agente», apunta el concejal. Con todo, la idea es que el cuerpo policial pueda disponer, con esta normativa, de una «herramienta» que le permita actuar contra la presencia de personas que pasean por la ciudad semidesnudas, dando una imagen poco apropiada de un destino como el marbellí.

La normativa abre la puerta a la posibilidad de colocar carteles informativos en zonas turísticas

Además, la existencia de esta prohibición expresa en una normativa municipal abre la puerta a la posibilidad de colocar carteles indicando la expresa prohibición de ir sin camiseta. De hecho, algunos empresarios de Puerto Banús habían intentado iniciar una campaña colocando cartelería en varios idiomas en los que se ‘aconsejaba’ a los turistas que no paseasen por la zona con el torso descubierto ni en biquini, medida que se topó con la inexistencia de una prohibición expresa recogida en la ordenanza municipal.

Es previsible, dados los trámites que aún quedan por realizar, que la medida no pueda entrar en vigor este verano. No obstante, la Policía Local ya es conocedora, indican desde el Consistorio marbelí, del espíritu de la norma y a efectos prácticos los agentes ya pueden informar a los turistas de la conveniencia de que se coloquen la camiseta cuando circulen por calles sin ellas.