Manuel González Díaz: «Si es necesario someteremos a consulta la entrada de CSSP-Podemos en el tripartito de Marbella» Manuel González Díaz, ‘Lolo’ / Josele-Lanza - El secretario general de Podemos Marbella adelanta que CSSP-Podemos y Opción Sampedreña mantendrán en los próximos días un encuentro decisivo de cara a la votación de la moción de censura NIEVES CASTRO Marbella Jueves, 17 agosto 2017, 02:15

CSSP-Podemos está dispuesto a poner toda la carne en el asador para evitar que la popular Ángeles Muñoz retome el bastón de mando que perdió en junio de 2015. El reto incluye, incluso, someter a consulta de sus inscritos la entrada en el gobierno tripartito. «La situación es excepcional», afirma el secretario general de la formación morada, Manuel González, ‘Lolo’. El grupo mantendrá una reunión con OSP en los próximos días.

–¿Podemos tiene alguna responsabilidad en la ruptura del tripartito como achaca Opción Sampedreña?

–Podemos no tiene ninguna responsabilidad en la decisión que ha tomado Opción Sampedreña. Absolutamente ninguna. Ellos se basan en las declaraciones que hicimos en relación a la renovación de la Zona Azul y como se puede ver en el vídeo que está colgado en Internet, en el que intervenimos Victoria Mendiola y yo, se dice, evidentemente, que habría consecuencias, porque ha habido un incumplimiento de lo acordado para aprobar los presupuestos municipales de 2017, pero de ahí a decir que íbamos a bloquear los presupuestos del 2018 y 2019 y que había ruptura de lo acordado para mantener la gobernabilidad hay un trecho. Ahí está el vídeo y se puede ver perfectamente. Creo que ellos se han acogido a publicaciones interesadas que ha habido por parte de algún medio de comunicación.

–¿Entonces qué ha pasado? ¿Qué razones han abierto la puerta a este nuevo escenario político?

–La realidad es que no entendemos nada. Nosotros a mediados de junio tuvimos una reunión con los dos concejales de OSP y dos personas de su Ejecutiva. En ese encuentro, Manuel Osorio nos pidió que haber si comenzábamos a hablar de los Presupuestos del año que viene, además Rafael Piña nos trasladó que estaban preparando una propuesta para dar más autonomía a San Pedro y le dijimos, Rafael, en cuanto tengas el documento para esa cuestión en concreto vas a tener todo el apoyo de Podemos e incluso intentaremos mejorar el documento que presentes. Las siguientes noticias que tuvimos de OSP fueron las del viernes noche, cuando anunciaron que abandonaban al tripartito y presentaban una moción de censura.

–La oferta lanzada in extremis a OSP el lunes, justo antes de registrarse la moción de censura, consistente en aprobar los presupuestos de 2018 y 2019 a cambio de romper con el PP, ¿llega tarde?

–La pregunta ya nos ha llegado por varios lugares: ¿Llega tarde? Recapacitemos sobre los acontecimientos. El viernes a las 11 de la noche OSP hace pública la presentación de una moción de censura, nos enteramos el sábado por la mañana, nosotros convocamos Consejo Ciudadano el domingo por la tarde y el lunes por la mañana salimos haciendo el ofrecimiento. No es una cuestión de llegar tarde, es que tal y como se han desarrollado los acontecimientos no hemos tenido tiempo de hacerlo de otra manera. Lo que no tiene sentido es que habiendo las posibilidades de contacto que hay, si ellos han hecho una interpretación como la que han hecho de nuestras declaraciones, qué trabajo supone, antes de tomar una decisión como la que han tomado, levantar el teléfono y llamarme a nivel personal o como secretario general de Podemos y decirme ‘Lolo’, ¿qué está pasando con la Zona Azul? ¿nos vais a bloquear? Si nos bloqueáis nos vamos con el PP. Es incomprensible la decisión que han tomado, sobre todo después de lo maltratados que han estado por el Partido Popular durante el tiempo en el que estuvieron en la oposición.

«Estamos convencidos de que esa reunión puede ser decisiva para que la moción no prospere»

–¿Cree que esa llamada no se ha producido porque la decisión estaba tomada?

–No me atrevo a hacer valoraciones de lo que realmente ha sucedido. Lo que sí interpretamos claramente es que OSP ha intentado utilizar a Podemos como excusa para romper y hoy por hoy lo que percibimos en la calle es que la jugada le ha salido completamente mal, porque nadie se cree que nuestras manifestaciones contra la Zona Azul y nuestra petición para que no se renueve la concesión son motivos suficientes para provocar lo que han provocado.

–¿Qué respondió OSP ante la propuesta pública de CSSP-Podemos de aprobar los Presupuestos de los dos próximo años a cambio de abortar el pacto con el PP?

–Antes de salir en rueda de prensa el lunes un compañero llamó a Manuel Osorio y yo llamé a Rafael Piña porque nos parecía que era ético antes de lanzar esa propuesta en público comunicársela a ellos. De esas conversaciones que fueron en la misma mañana en la que presentaron la moción de censura, quedaron en mantener una reunión esta semana para que les traslademos con más profundidad la propuesta, y estamos a la espera de que se produzca esa reunión. También dijimos en la rueda de prensa, que estábamos dispuestos si ellos lo consideran, lógicamente, a presentarnos ante su Consejo Consultivo para exponer nuestra posición y dar las explicaciones y atender las peticiones que ellos consideren para revertir esta situación.

–¿Hay fecha para esa reunión?

–Todavía no hay ni día ni hora. El último contacto fue ayer (por el martes) y al parecer en el transcurso de esta semana nos reuniremos.

–¿Esa reunión puede ser decisiva para que la moción de censura fracase el próximo 29 de agosto?

–Estamos convencidos de que esa reunión puede ser decisiva. Tenemos toda la esperanza de que después de esa reunión haya muchas más posibilidades de las que hay ahora mismo de que la moción del día 29 no prospere.

–A lo largo de la legislatura OSPha recriminado a Podemos con más o menos ahínco el limitado compromiso con la estabilidad del equipo de gobierno que habían contribuido a investir y su independencia de criterio a la hora de apoyar asuntos fundamentales como los Presupuestos o la hoja de ruta urbanística ¿Cree que estas críticas están fundamentadas?

–Esas críticas se caen por su propio peso. Cuando ha sido necesario que Podemos (con su marca local CSSP) esté para garantizar la gobernabilidad de esta ciudad ha estado. Se han aprobado los Presupuestos de este municipio en 2016 y 2017 y se ha tardado un poquito más porque hacíamos unas propuestas de sentido común en relación a los temas urbanísticos, pero Podemos estuvo a favor de que se siguiera adelante con todo el proceso y las modificaciones necesarias. Esas excusas, porque son excusas, se caen por su propio peso, y la prueba es ésa. Ahí están las votaciones y lo sorprendente de todo esto es que nos acusan a nosotros de boicotear presupuestos y resulta que van a pactar y gobernar con quien realmente ha boicoteado sus Presupuestos. El Partido Popular no ha votado nunca a favor de las cuentas que está ejecutando el actual equipo de gobierno.

–Pero excusas ficticias o no, la cuestión es que la cuerda se ha ido tensando de forma pública. ¿Cree que Podemos ha pecado de inexperta o falta de cintura política? ¿O de ninguna de esas cosas?

–En ningún momento durante los dos años que llevamos de legislatura se han tomado decisiones a la ligera, todas han sido debatidas y analizadas en el seno de nuestro Consejo Ciudadano, y lo que a nosotros no van a poder reprocharnos jamás y por eso no creo que tiene nada que ver la inexperiencia, es que, si hemos tensando la cuerda, es para que se cumplieran los acuerdos. Si los acuerdos se cumplen: paz y gloria. El problema es que hemos tenido que tensarla cuando por la otra parte ha habido incumplimientos o cuando veíamos que se podían producir esos incumplimientos. Lo único que hemos hecho es defender que se cumplan los acuerdos que han permitido que Pepe Bernal esté en la Alcaldía y que han permitido también que Rafael Piña esté en la Tenencia de San Pedro. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué miremos para otro lado cuando no se cumplen los acuerdos? En un momento dado, puedes pensar que ellos sí han tensado la cuerda para precipitar la situación en la que estamos ahora.

«Es mandato de la Asamblea no entrar en el gobierno pero habría que hacer una consulta y actuar conforme a lo que decida la mayoría»

–¿Qué incumplimientos flagrantes ha consumado el equipo de gobierno?

–No podemos catalogar de incumplimientos flagrantes las cosas que no se han llevado a cabo, pero nosotros estamos bastante quemados porque hay cosas que ya debería estar en marcha. Tenía que estar en marcha la empresa de movilidad y hubiésemos podido recuperar la Zona Azul; no se ha abierto la comisión de investigación de las lindes; tampoco se ha llevado a cabo la reorganización de puestos de trabajo en el Ayuntamiento, a pesar de que todos coincidimos en que hay una desorganización absoluta dentro del Ayuntamiento de Marbella; llevamos meses pidiendo que se haga una auditoría para saber en manos de quién están las 500 viviendas de titularidad municipal y no se ha puesto en marcha... No son incumplimientos, porque tenemos la esperanza, por sentido común, de que antes de que termine esta legislatura podamos ver hecha realidad esas cuestiones.

–A la espera de que se produzca la reunión entre OSP y CSSP-Podemos ¿qué escenario augura a partir del 29 de agosto?

–El peor de los escenarios, evidentemente, es que el Partido Popular vuelva a gobernar el Ayuntamiento de Marbella y de eso no hay que hacer ningún comentario más, después de 8 años ya sabemos lo que eso supone. El otro escenario, evidentemente está abierto y pasa porque siga gobernando el tripartito. Eso dependerá de lo que ocurra en esa reunión con nuestra posición a nivel de presupuestos y de mayor complicidad en el gobierno.

–¿Qué significa mayor complicidad en el gobierno?

–Hay varias opciones, una de ellas podría ser que haya más diálogo entre las cuatro partes para que no se produzcan situaciones que se perciban como tensados de cuerda o choques de trenes; y luego otra con la que nosotros no contamos, pero tampoco vamos a dejar de tenerla en cuenta, que es la posibilidad de entrar en el gobierno este año y medio. Tenga en cuenta que como Ejecutiva, como Consejo Ciudadano, nosotros nos estamos moviendo con toda claridad dentro del mandato asambleario que tenemos, que es claro: que no gobierne el Partido Popular en el Ayuntamiento de Marbella y ese mandato asambleario vamos a intentar cumplirlo. Que eso nos puede llevar a situaciones en las que se tengan que contravenir otros mandatos asamblearios, pues nos veremos obligados a abrir el debate y someterlo a decisión de la Asamblea y lo que tenga que ocurrir, ocurrirá.

–Pero mandato de la Asamblea también es no entrar en el gobierno de Marbella.

–Efectivamente. Es mandato de la Asamblea no entrar en el gobierno pero habría que hacer una consulta y actuar conforme a lo que decida la mayoría.

–¿Hablamos de una votación abierta a los inscritos en Podemos? ¿Con cuántos cuentan en el municipio?

–Sí, hablamos de una votación abierta a un censo de un millar de inscritos, aproximadamente.

–¿CSSP-Podemos expondrá en esa reunión con OSP su disponibilidad a entrar en el gobierno?

–Pensamos que ese escenario no tiene por qué producirse, porque nuestra propuesta es clara, apoyar los presupuestos y dar un mayor apoyo al equipo de gobierno. No nos gustaría que nos forzaran a una situación que no está dentro de nuestras aprobaciones asamblearias, pero no vamos a ir con ningún prejuicio a esa reunión. Creo que el mensaje es claro: vamos a poner todo lo que sea necesario para que el Partido Popular no vuelva al gobierno. La estrategia política global nuestra en Andalucía es no entrar en los gobiernos del Partido Socialista, pero esto tiene un carácter tan excepcional que no vamos a ir con ningún prejuicio a negociar, para evitar que entre el Partido Popular.

–Lo que significa incluso entrar en el gobierno.

–Eso no lo podemos asegurar, pero si OSP lo ve imprescindible, estudiaremos las posibilidades que hay. Hay cuestiones que hay que ver. ¿Entrar con qué responsabilidades y de qué forma? Creo que todos tenemos sentido común y que podemos buscar una salida que no nos lleve a ninguno a situaciones comprometidas. A nosotros nos gustaría buscar una solución en la que todos terminemos satisfechos, evitando que la moción de censura sea votada a favor.

–En caso de que prospere la moción, CSSP, la marca de Podemos en el Ayuntamiento de Marbella, ¿recrudecerá su oposición?

–Creo que sobra la respuesta. Viendo lo que ha habido, cuando ya no tengamos ningún tipo de compromiso para mantener al gobierno, la labor de oposición va a ser mucho más dura. Muchísimo más dura que nuestra oposición actual.