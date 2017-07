Manilva reclama a la Junta de Andalucía atención sanitaria y urgencias todo el año Charo Márquez El alcalde denuncia que el Ayuntamiento viene asumiendo desde hace 20 años competencias de la administración autonómica CHARO MÁRQUEZ MANILVA. Domingo, 23 julio 2017, 09:52

La sanidad no puede tener horario de apertura y cierre. El Ayuntamiento de Manilva asume desde hace años parte del servicio sanitario que debería ofrecer la Junta de Andalucía y el equipo de gobierno ha vuelto a demandar al Gobierno autonómico que dote al municipio del personal, material e infraestructuras para cubrir las necesidades de la población los 365 días las 24 horas del día.

Manilva cuenta con un centro de salud en Sabinillas, que según el alcalde, Mario Jiménez, se encuentra al 50 por ciento de su capacidad, «pues podrían instalarse consultas de especialistas», apunta. También dispone de un consultorio en Manilva pueblo. Los horarios de estos centros son de 8 de la mañana a 20.00 horas.

El Ayuntamiento trata de cubrir con medios propios el resto del día. Así abona el sueldo de tres médicos que trabajan el resto de las tardes y los sábados y domingos, ya que los facultativos del SAS sólo pasan consulta los fines de semana una hora y media en Sabinillas y el mismo tiempo en Manilva. El Consistorio también corre con los gastos de tres conductores y de una ambulancia. Todo ello supone para las arcas municipales un gasto anual cercano a los 300.000 euros.

La población de esta localidad se dispara en periodo estival hasta las 50.000 personas

Mario Jiménez recuerda que Manilva cuenta con una población censada de 15.000 habitantes pero en periodo estival ésta puede llegar hasta las 50.000 personas.

El alcalde y otros miembros del equipo de gobierno han mantenido una reunión con la viceconsejera de Salud, María Isabel Baena, con la gerente del Distrito Sanitario Costa del Sol, Dolores Llamas, y con la delegada de Salud en Málaga, Isabel González de la Torre, a las que han expuesto la situación y han demandando soluciones.

Jiménez comenta que tras la reunión, la Junta se ha comprometido ha incluir «de forma prioritaria» a Manilva en el Plan de Emergencia Sanitaria de Andalucía que se está preparando y elaborando para después del verano.

Mientras tanto el regidor ha reclamado una ambulancia con base en el municipio. Jiménez explica que Manilva no dispone de ambulancia propia y que depende de las tres que hay en Estepona. «Nos dicen que sólo tarda 10 minutos pero no es así porque depende de si hay atascos, y a veces el servicio llega muy tarde», lamenta el alcalde. Mario Jiménez comenta que sus vecinos se quejan y achacan al Ayuntamiento una competencia que es de la Junta de Andalucía y aclara que, incluso si el municipio quisiera asumir más gastos en esta materia «no sería legal porque existe un informe desfavorable de intervención que recoge que no es competencia municipal». El Ayuntamiento espera que la buena predisposición demostrada por la Junta se materialice en más medios. En caso contrario, endurecerían sus reclamaciones.