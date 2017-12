La Mancomunidad Occidental aprueba sus primeros presupuestos exentos de pago de deuda Momento de la votación de presupuesto para 2018 / Josele-Lanza Las cuentas para 2018 ascienden a 82 millones de euros, de los que 65 corresponden a Acosol. La institución ha cancelado el plan de ajuste cinco años antes del plazo fijado MÓNICA PÉREZ Marbella Sábado, 2 diciembre 2017, 00:34

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha dado luz verde a sus primeros presupuestos en los que no se tendrá que contemplar el pago de deuda después de que en este ejercicio de 2017 se haya liquidado (con cinco años de adelanto) el plan de ajuste que pesaba sobre la administración y otros pendientes financieros. En total, las cuentas ascienden, después de deducir las transferencias internas, a 81.963.238 euros. De ellos, 20.608.077 euros corresponden a la Mancomunidad, y 65.724.841, a la empresa de aguas Acosol.

Para la presidenta Margarita del Cid, son unos presupuestos «históricos» porque son los del «endeudamiento cero». A lo largo de 2017 se ha amortizado el préstamo para el Plan de Pagos de Proveedores por un capital pendiente de 6 millones de euros; se ha eliminado el Plan Económico Financiero de 2016 y 2017 motivado por no cumplir la regla del gasto de 2015; y se ha cancelado el Plan de Ajuste por diez años derivado de la deuda que en 2013 se tenía contraída con Urbaser por 17,7 millones de euros. Esta última deuda ha sido liquidada cinco años antes de lo previsto.

De este modo el nuevo presupuesto para 2018 permite un mayor margen de maniobra. El capítulo 1 de Personal representa el 14,22% del presupuesto. El descenso de la partida es de un 2%, tras la amortización de dos plazas de técnicos en proyectos de urbanización y obras.

En el capitulo de gasto corriente se ha incluido el balizamiento de playas de la que de nuevo se hará a cargo el presupuesto del ente supramunicipal, por un importe de 300.000 euros. Se ha recogido que a aquellos municipios sin litoral se les compense en el Plan de Inversiones Mancomunado. Igualmente se tiene previsto realizar campañas informativas en playas, mantener el Servicio de Mediación; y darle continuidad al proyecto de implantación del sistema informático SITMA-GIS.

En inversiones se seguirá con la ejecución del Plan Mancomunado Anual por importe de 300.000 euros para 2018, que se pretende complementar con la subvención solicitada a la Secretaría de Estado de Turismo para elaborar un proyecto más ambicioso. A ello habría que añadirse las subvenciones que se reciban desde el Estado en materia de Turismo, y que en otros ejercicios ha ascendido a 500.000 euros.

Respecto a la empresa de aguas Acosol, se va a dar continuidad a la ejecución de las inversiones en cuatro años mediante el plan plurianual 2018-2021 en abastecimiento, saneamiento, y redes en Mijas, con cargo a los cánones recaudados en ejercicios anteriores. Asimismo se van a invertir 4,4 millones de euros de fondos propios para mantener y reponer la red de abastecimiento de aguas en alta.

«Cuentas legales y reales»

«Estos presupuestos son legales porque cumplen estrictamente con la legalidad, son reales porque se ajustan a la realidad, ejecutables al cien por cien y consensuado con la mayoría de las fuerzas políticas», destacó la presidenta Margarita del Cid durante su intervención en la asamblea celebrada ayer.

Los presupuestos recibieron el visto bueno de todos los grupos, a excepción de IU, la única formación que se mantiene fuera del gobierno de concentración que se acordó en el inicio de mandato.

El alcalde socialista de Ojén, José Antonio Gómez, destacó que «desde que gobernamos todos los grupos, (menos IU) los números mejoran. En vez de dedicarnos a pelearnos, nos estamos dedicando a gestionar con presupuestos consensuados entre todos. En 2015 no cumplíamos y hemos visto cómo en 2016 y 2017 estamos cumpliendo. El plan de pago a proveedores se ha pagado. Este consenso va en buen camino».

Desde las filas de Ciudadanos, el portavoz José Ignacio Rivas, de Torremolinos, puso de manifiesto su respaldo al presupuesto por diversos motivos. «Por responsabilidad política, pero además por lealtad institucional. No se entendería que un grupo político que comparte tareas de gobierno se abstuviera o votara el contra de la labor del conjunto». La formación aplaudió además «el eficiente resultado de las políticas económicas que como fruto dan unas cuentas saneadas y sin deuda financiera».

Solo el grupo de IU dio su voto negativo a las cuentas. Juan Luis Villalón, vocal del Ayuntamiento de Casares, reconoció la «buena salud económica de la que goza nuestra mancomunidad» y aplaudió inversiones como las destinadas al balizamiento de playas. No obstante criticó el decremento de la partida de personal, al entender que es necesario reforzar la oficina técnica para acerar los proyectos de los ayuntamientos. El acento lo puso en que aún no se haya acatado la sentencia del TSJA que ha anulado el sistema de elección de vocales que se empleó hace dos años. «En vez de 39 miembros debería haber 22. Tan solo con acatar esta sentencia, la Mancomunidad ahorraría cada año 40.000 euros y entendemos que dilatar esa decisión es una torpeza política que va a costar mucho dinero. Por eso volvemos a insistir en la necesidad de reunirnos todos, abordar este tema y acatar la sentencia judicial», dijo. A este respecto, la presidenta Margarita del Cid indicó que «estamos viendo todas las posibilidades que hay. Es bueno que se sepa que se ha estado desde el primer momento dialogando para ver qué va a ocurrir en la aplicación de esta sentencia, con independencia o no de que haya recurso, porque entendemos que es también aquí el consenso el que tiene que buscar una salida para esta situación».