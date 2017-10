Todo listo para la feria en San Pedro Varias personas montando ayer una de las 16 casetas para adultos que funcionarán en la feria. :: j.-lanza La videovigilancia será la principal novedad de las fiestas que comienzan esta noche y se prolongan hasta el próximo domingo NIEVES CASTRO MARBELLA. Lunes, 16 octubre 2017, 01:37

La cuenta atrás ha comenzado. Los sampedreños se preparan para vivir desde hoy por la noche y hasta el próximo domingo siete días de feria. La principal novedad es que en esta edición se estrenará la videovigilancia, servicio coordinado entre Policía Nacional y Local que ya funcionó en la feria de Marbella, para incrementar los niveles de seguridad. En este sentido y para prevenir episodios contra la libertad sexual, tipo a los ocurridos en los Sanfermines, las autoridades locales lanzarán una campaña contra la violencia machista en forma de lemas. 'Acosar no es ligar. Si insistes, engañas y amenazas, es una agresión' o 'No es no' son algunas de las consignas que circularán durante las fiestas que se inician este año con el pregón de la actriz afincada en San Pedro Inmaculada Pérez Quirós, Fabiana, la criada de los Serna en la popular serie de TVE 'Acacias 38'.

Un decena de barras funcionarán en la feria de día y 16 casetas para adultos en la de noche, más otra para los niños. Las notas musicales de esta edición las ponen David Bustamante, Danza Invisible y Mario Díaz, exvocalista de Los Aslándticos, que ofrecerán conciertos gratuitos en la caseta municipal el sábado, el jueves y el viernes, respectivamente. Las tres actuaciones tendrán lugar a partir de las once y media de la noche. Artistas locales también tendrán su espacio en esta edición de la feria y se subirán al escenario el miércoles (19.00 horas).

PARA NO PERDERSE u21 30 horas, playa La Salida. Fuegos artificiales. u22 00 horas. Encendido del alumbrado y del recinto ferial en el Arco de Entrada (Av. Mediterráneo). A continuación en la caseta municipal lectura del pregón, a cargo de la actriz Inmaculada Pérez Quirós, 'La Bruja'.

Entre los cambios que sufrirán los festejos en este 2017, hay que señalar la modificación de itinerario de la cabalgata que se celebra el viernes y que, según se explica desde la Tenencia de Alcaldía, servirá para ganar en dinamismo.