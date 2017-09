Ligero descenso de solicitudes en la Escuela de Idiomas Lunes, 11 septiembre 2017, 01:34

La Escuela Oficial de Idiomas de Marbella comenzará el día 15 de septiembre un nuevo curso sin novedades en cuanto a la oferta formativa y con un ligero descenso en el número de solicitudes, como confirma la directora Fernanda González. Hoy lunes es el último día para la matriculación para quienes se han examinado en septiembre, y a partir de mañana se abre la convocatoria para los no admitidos una vez resueltas las primeras solicitudes y matriculaciones. Durante el periodo ordinario de petición de plaza se registraron alrededor de 900 solicitudes, una cifra «ligeramente inferior al año pasado». Sin embargo, como explican desde el centro, «de esas 900 se han visto ya cuántas personas no han hecho su matrícula, y son esas las vacantes que salen ahora». También mañana se abre el plazo para el curso a distancia That's English.