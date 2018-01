El líder de CSSP se da de baja en Podemos pero seguirá siendo concejal hasta 2019 José Carlos Núñez, 'Kata' en una foto de archivo. :: josele-lanza El edil confirma que no integrará ninguna lista para las municipales tras convencerse de que las transformaciones «se consiguen en la calle» y no desde las instituciones NIEVES CASTRO MARBELLA. Viernes, 12 enero 2018, 00:36

El concejal-portavoz de Costa del Sol Sí Puede (CSSP) en Marbella, José Carlos Núñez, más conocido como 'Kata' se ha dado de baja en Podemos. La renuncia se materializó hace meses, según confirmó a este periódico el propio interesado. Mantendrá su acta como concejal de CSSP, partido instrumental con el que la formación morada concurrió a las elecciones municipales en mayo de 2015, hasta final de la legislatura pero descarta que su nombre figure en lista alguna para la cita electoral del próximo año.

Preguntado por las razones que le han llevado a causar baja en Podemos, donde se integraba en el Consejo Ciudadano, el edil afirma que cuando se inscribió «tenía unas ilusiones de lo que Podemos podía llegar a ser» que no se han visto cubiertas. «Al final, se ha convertido en un partido político. Independientemente de que sea un partido con el que yo simpatice o al que yo pueda llegar a votar, no es donde yo quisiera estar integrado. De hecho, yo nunca he querido estar en un partido político. Me apunté a Podemos porque pensé que podía ser más un movimiento social que se presentaba a las instituciones y eso al final no ha sido así», explica el concejal convencido, ahora, de que los cambios «se consiguen en la calle» y no desde las instituciones, donde sus actores «se mueven por el postureo y por la imagen». «Es en la calle donde tenemos que trabajar», apostilla el edil.

El más mediático

Núñez, licenciado en Historia por la Universidad de Granada, con el mejor expediente de su promoción, es profesor bilingüe (Inglés) de Geografía e Historia en el IES Bahía Marbella, donde concentrará todos sus esfuerzos tras terminar el actual mandato como concejal-portavoz de CSSP. Aunque es consciente de que es un valor al alza al ser el más mediático de la formación, no comparte la reflexión de que su salida debilite al grupo de cara a los comicios municipales, con la previsión de que sea Podemos la que concurra en 2019. «Ya hemos comentado nosotros que hay que darle más relevancia a los compañeros que van a seguir. De hecho, las últimas ruedas de prensa las están dando Victoria (Mendiola) y Lolo (Manuel González) para intentar que sean más conocidos. Tenemos dos años por delante para trabajar eso», apunta.