Los juzgados de Estepona son los más lentos de España en incoar una demanda Abogados inician una campaña de recogida de firmas para reclamar una sede judicial «digna» y unificada en el municipio ESTEPONA. Jueves, 22 febrero 2018

Suele decirse que la Justicia es lenta, pero en el caso de Estepona, este dicho popular es un hecho constatado. Lo han revelado los que trabajan a diario en estos juzgados, los abogados. El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, explicó ayer que Estepona es el partido judicial de la provincia donde el retraso es mayor y «más desproporcionado». Sirva como ejemplo el 'Caso Astapa' que lleva más de 10 años en fase de instrucción. Lara llamó la atención sobre un dato llamativo: Estepona es el único partido judicial de España que tarda año y medio en tramitar una demanda. «Usted se quiere divorciar, o una comunidad de propietarios quiere reclamar cuotas y, una cosa tan fácil y tan elemental, tardan un año y medio en incoarte la demanda», ejemplificó.

El partido judicial de Estepona tiene un volumen muy elevado de trabajo, con 251 abogados en la delegación. En 2017 los juzgados de la ciudad tramitaron en justicia gratuita 1.700 expedientes. La vía penal es la que presenta mayor carga de trabajo en los juzgados de la ciudad, seguidos de la civil.

El decano apuntó que una de las causas de estos retrasos es el hecho de que Estepona no tenga la categoría de magistrado, sino de juez, lo que hace que la mayoría de los jueces elija la ciudad como lugar temporal de trabajo para acercarse a otras localidades, abandonando así los casos en manos de otros compañeros. «Es un partido judicial de paso que los jueces utilizan para acercarse a la capital y eso contribuye a los retrasos», apuntó, al tiempo que añadió que hay otras condiciones que influyen. Así señaló que los juzgados son pequeños, no cuentan con archivos ni depósitos para piezas de convicción y tampoco tienen habitáculos adecuados para entrevistar a las víctimas de violencia de género o para explorar a menores.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en su memoria anual de 2013, ya reconoció «la difícil situación» que atraviesan las sedes judiciales en Estepona, señalando que la localidad es el partido judicial «que se halla en peor estado de toda la provincia por la sobrecarga de asuntos, y por tener una escasa dotación en medios materiales y humanos».

Por todo ello los abogados que ejercen en Estepona reivindicaron ayer la «imperiosa» necesidad de una sede judicial «digna» y unificada en el municipio. Calificaron la situación actual de «indigna e inapropiada» y por ello han iniciado una campaña de recogida de firmas que esperan apoyen, no sólo los profesionales de la Justicia, sino, sobre todo, los ciudadanos, que son los principales afectados por la situación.

La ciudad dispone de cinco juzgados distribuidos en tres sedes distintas. Y los situados en la avenida Juan Carlos I tienen los días contados. Estos juzgados se encuentran en un edificio propiedad municipal que Justicia deberá abandonar el 1 de octubre de este año cuando finaliza la cesión por parte de Ayuntamiento. La Junta de Andalucía tiene conocimiento de la conclusión de la cesión tras 30 años, «pero nos da la impresión de que no ha hecho nada, no hace los deberes y podemos tener un problema», advirtió Lara. El decano lamentó la falta de «voluntad política» del Gobierno andaluz para resolver, no sólo el problema de Estepona, sino el de otros partidos judiciales como Marbella, Fuengirola, Torremolinos o Torrox.

Es más, se da la circunstancia de que la Junta está realizando obras en el edificio para albergar el Juzgado de Instrucción Número 6, que creó el Ministerio de Justicia, pero que aún no ha puesto en marcha. «Es incomprensible que no sepamos dónde se ubicará el Juzgado Número 6 y que estén haciendo obras en un edificio que tienen que desalojar», señaló Lara.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, que mantuvo una reunión con el decano, recordó que el Ayuntamiento tiene cedido terreno municipal para que la Junta de Andalucía acometa la construcción de un Palacio de Justicia en la ciudad, «que resuelva la problemática existente en el municipio». Además el Ayuntamiento ya ha anunciado que tiene previsto recuperar el edificio de los juzgados de la avenida Juan Carlos I para darle un uso social cuando finalice la cesión el 30 de septiembre.

Desde el Colegio de Abogados pedirán una reunión con la consejera de Justicia para buscar una solución para esta situación e incluso baraja otras medidas de presión como manifestaciones de los municipios afectados en Sevilla.