Un juzgado de Marbella paraliza una ejecución hipotecaria al entender que la cláusula multidivisa es abusiva La sentencia no es firme pero se trata del primer sobreseimiento en Andalucía por existir este tipo de condicionante en la hipoteca NIEVES CASTRO Marbella Miércoles, 19 julio 2017, 11:34

El Juzgado de Instancia número 8 de Marbella ha paralizado una ejecución hipotecaria del Banco Popular y la ha sobreseído por existir en la hipoteca objeto de ejecución múltiples condicionantes abusivos, entre ellos la cláusula multidivisa. El alcance de esta sentencia se mide en la jurisprudencia que abre pues se trata de la primera paralización en Andalucía de una ejecución hipotecaria por existir este tipo de cláusula multidivisa.

El juez entiende que esta cláusula es abusiva pues no se dio información previa sobre la peligrosidad de la misma y su redacción está llena de contradicciones, así pues en la cláusula se decía que «la sustitución de la divisa contratada no supondrá en ningún caso la elevación ni la reducción del riesgo en vigor». No obstante, el banco solicitaba más dinero que el que le había dado al hipotecado 10 años antes, después de pagar más de 20.000 euros en cuotas.

El auto señala que no se puede concluir que la redacción relativa a la cláusula multidivisa, sea lo suficientemente clara y comprensible a fin de que el consumidor «pudiese conocer con sencillez» tanto la carga económica como jurídica que suponía el mecanismo multidivisa y los riesgos concretos asociados a su funcionamiento, «que desde luego -señala el auto- exceden de los propios de los préstamos hipotecarios a interés variable solicitados en euros». «(...) del contenido de la escritura no se puede llegar a conocer con claridad cuál va a ser el funcionamiento de la cláusula multidivisa», añade el juez, quien subraya que tampoco consta que se haya realizado una simulación con diversos escenarios ni haya sido objeto de negociación individual.

La sentencia no es firme aún y puede ser apelada ante la Audiencia Provincial de Málaga, pero una vez que lo sea la entidad bancaria tendrá que devolver todas las cantidades pagadas más los intereses a su cliente, una suma que asciende a la friolera de más de 25.000 euros.

Alternativas

Horacio de León-Sotelo, abogado del hipotecado subraya que la importancia de esta sentencia «radica en que es la primera de estas características en Andalucía» y abre la puerta a numerosas familias que están en proceso de ejecución de su hipoteca y el correspondiente desahucio, para que puedan paralizar el proceso si tienen contratado este tipo de productos, con la posibilidad, además, de que «le devuelvan todo el dinero pagado de una sola vez».

La sentencia del Juzgado de Instancia número 8 de Marbella dicta el sobreseimiento del procedimiento de ejecución hipotecaria tras declarar la nulidad de la cláusula multidivisa, pero también de la cláusula de vencimiento anticipado por impago y de la cláusula que fija el interés de demora contempladas en la hipoteca.