La Junta rectifica e incluirá la llegada del AVE a Marbella en el Plan de Ordenación de la Costa del Sol El consejero de Medio Ambiente asegura que no figura en el documento inicial porque el Gobierno central no lo contempla HÉCTOR BARBOTTA y NIEVES CASTRO Marbella Jueves, 25 enero 2018, 17:42

La Junta de Andalucía ha rectificado e incluirá en su planificación para la Costa del Sol la llegada de la alta velocidad a Marbella. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asegurado que el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental (POTCSO) incluirá la “conveniencia” de que el AVE llegue a Marbella.

Fiscal ha reaccionado así tras conocerse por la información publicada por SUR que el documento inicial no prevé reserva de suelo para esa infraestructura. En declaraciones formuladas a Europa Press en Sevilla, el consejero justificó la omisión en que “el Gobierno de España no la tiene prevista”. El POTCSO señala las previsiones de planificación urbanística para la Costa del Sol en un horizonte de dos décadas, según explicó ayer el secretario general de Ordenación del Territorio, Rafael Márquez, en las jornadas sobre ese documento celebradas en Ojén.

Fiscal aclaró en sus declaraciones que el borrador del POT, presentado ayer por él mismo en las jornadas celebradas en Ojén, no ha pasado aún el trámite administrativo y que es un texto "mejorable y modificable”. Las jornadas, dijo, tenían por objetivo recabar opiniones “e incorporar lo que sea razonable".

El consejero dijo que en el documento inicial "en absoluto se dice que no pueda llegar el AVE a Marbella o adonde tenga que llegar", y asegura que "no aparece específicamente esta infraestructura porque "el Gobierno de España simplemente no la tiene prevista".

Según Fiscal, en la estrategia en materia de energía, de la Ley de Cambio Climático, “el ferrocarril es una apuesta irrenunciable del Gobierno de Andalucía”, por lo que pidió al Gobierno central que acometa esa obra.

El consejero aseguró que el POT de la Costa del Sol no se muestra en contra de la llegada del AVE a Marbella", y adelantó que se va a incluir la conveniencia de que la obra se ejecute.

Alegaciones del Ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento de Marbella ha anunciado que estudiará las alegaciones que estime pertinentes al Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol que está elaborando la Junta de Andalucía, entre ellas una para forzar la llegada del AVE a la ciudad. La alcaldesa Ángeles Muñoz tildó de «auténtica barbaridad» que el borrador del POT omita la reserva de suelo para esta actuación, así como cualquier otra referencia a la conexión ferroviaria de alta velocidad del litoral occidental de la provincia con el aeropuerto de Málaga.

A preguntas de los periodistas, la regidora marbellí anunció que el equipo de gobierno estudiará el documento en profundidad para preparar las alegaciones al respecto, con el objetivo de enmendar otros posibles «olvidos» en los que incurra el texto elaborado por Manuel González Fustegueras. «Nosotros lo recurriremos, al igual que otras decisiones; estudiaremos en profundidad el documento por si la Junta se vuelve a olvidar de la realidad y las necesidades de Marbella, teniendo en cuenta que nuestra localidad es por dimensión y número de habitantes una de las zonas importantes a las que afecta ese documento», refirió Muñoz.

La alcaldesa subrayó que el borrador en el que se planifica el futuro de la Costa del Sol, de Fuengirola a Estepona, para los próximos años «nace mal de antemano» al obviar la reserva de suelo necesaria para la llegada de «una infraestructuras tan básica» como el AVE. A juicio de la regidora, la decisión pone de manifiesto que el gobierno autonómico olvida a Marbella una vez más a la hora de acometer grandes infraestructuras.

Respecto a la recomendación de liberar el peaje de la AP-7 para mejorar la movilidad, la primera edil indicó que no enmienda el «error» de excluir la alta velocidad a Marbella y matizó que aunque como ciudadana está de acuerdo, estimó que es una «propuesta para hacer política» después de que el PSOE no dijera ni una palabra al respecto durante los años en los que estuvo en el Gobierno central.

También el alcalde de Estepona, José María García Urbano, mostró su disconformidad con que el documento inicial no incluya la reserva de suelo para la llegada del tren a la parte más occidental de la provincia. García Urbano aseguró que en líneas generales el documento presentado mejora el POT anterior, pero criticó tanto la ausencia de referencias a la alta velocidad como que se vincula las mejoras en la movilidad a una eventual liberación del peaje de la AP-7.