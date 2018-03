La Junta congela el decreto de sequía por la «mejora notable» de los pantanos

El Gobierno andaluz suspendió ayer la declaración de sequía prevista para este mes ante el aumento de reservas hidrológicas por las últimas precipitaciones, según anunció el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, tras el Consejo de Gobierno. El decreto de sequía, no obstante, se queda preparado y tramitándose por vía ordinaria por si en otoño la situación vuelve a empeorar. Fiscal destacó la «mejora notable» de las tres cuencas intracomunitarias andaluzas hasta un estado de normalidad o «escasez moderada», habiendo acopiado hasta el lunes 584 hectómetros cúbicos con las lluvias de las últimas semanas, lo que permite garantizar tanto el consumo humano como el riego agrícola. El consejero hizo dos salvedades: La Viñuela-Axarquía y el Levante almeriense, que pese a aumentar de forma considerable el agua embalsada su estado sigue siendo de «escasez grave». La Junta mantendrá por ello las restricciones ya aplicadas desde diciembre en los regadíos de estas zonas, entre otras medidas.

En el caso concreto de La Viñuela-Axarquía el consejero explicó que además de medidas de ahorro en regadío y consumo, la Junta seguirá adelante con la aportación de agua de determinados pozos para garantizar la supervivencia de los cultivos tropicales. En esta zona, las reservas se han incrementado con las lluvias en más de 20 Hm3 desde el inicio de las últimas precipitaciones, pasando de 35,5 a 55,5 Hm3 embalsados, aunque todavía está muy por debajo de los 65,8 Hm3 de hace un año, según el informe sobre el estado de los embalses de las tres demarcaciones que gestiona la Junta: Mediterránea, Guadalete-Barbate y Odiel-Piedras. La Junta no gestiona la demarcación del Guadalquivir, dependiente del Estado, aunque el consejero volvió a reclamar el trasvase de Iznájar a la zona norte de Málaga para garantizar el consumo a varias poblaciones con restricciones en este último año.

La decisión de aplazar el decreto de sequía hasta el próximo otoño no ha gustado a los agricultores de la Axarquía, toda vez que se seguirán manteniendo las restricciones para el regadío de la comarca. «Si consideran que deben aplazarlo, que lo aplacen, pero que se levanten las restricciones», exigió el presidente de la Asociación Españolas de Tropicales, José Linares. El presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, dijo no estar de acuerdo con la decisión de Medio Ambiente y exigió la revisión de las reducciones impuestas a los agricultores de la zona para no poner en peligro las plantaciones de la zona.

La Costa del Sol ha pasado a una situación de normalidad, con 25,26 Hm3 más (de 31 a 56,3 Hm3) en el embalse de La Concepción. Este pantano se encuentra al 90,9% de su capacidad, ligeramente por debajo del nivel del año pasado por estas fechas. Fiscal subrayó que este nivel solo garantiza el agua para un año debido al reducido tamaño de la presa. Por ello reclamó al Gobierno central el recrecimiento de este embalse, comprometido en un acuerdo bilateral con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente el pasado año. «El Gobierno nunca dice no, pero no se hace», recalcó. En el sistema del Guadalhorce-Limonero las reservas han pasado de 139 a 199 Hm3, alcanzándose también un nivel similar al de 2017.