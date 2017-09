La Junta concluye el dragado del puerto tras una inversión de 344.752 euros Vista del puerto de Estepona. :: charo márquez Fomento y Vivienda ha extraído más de 39.000 metros cúbicos de arena, que se han vertido en alta mar, consiguiendo un calado de 5 metros CHARO MÁRQUEZ ESTEPONA. Martes, 12 septiembre 2017, 00:29

La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha finalizado el dragado de conservación del puerto de Estepona tras una inversión de 344.752 euros. Esta intervención, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de navegación y el acceso a las instalaciones tanto de la flota pesquera como de la deportiva que operan en este recinto portuario, se ha llevado a cabo respondiendo a la demanda realizada por el sector pesquero a la Agencia.

Mediante esta intervención se ha dragado la bocana y el canal de acceso hasta conseguir un calado de cinco metros de profundidad. Para ello se han extraído de los fondos marinos unos 39.265 metros cúbicos de arena, que al no ser aptos para regenerar la playa, se han vertido en alta mar en la zona autorizada por Capitanía Marítima. Habitualmente la arena que se extrae en estas actuaciones se deposita en playas cercanas que precisen de aportes porque hayan sufrido el azote de los temporales. Pero comprobado que no eran aptas, no se han reutilizado para los aportes.

El delegado territorial de Fomento y Vivienda, Francisco Fernández España, destacó ayer que esta actuación «pone de manifiesto el compromiso de la Junta con el mantenimiento de las condiciones de trabajo de la flota pesquera, que solicitó la retirada del material para garantizar las condiciones operativas».

En el puerto de Estepona se lleva a cabo actividades náutico-deportiva, pesquera e industrial. La primera es gestionada mediante concesión por Marinas del Mediterráneo Estepona, que dispone de 447 atraques de hasta 35 metros de eslora. En cuanto a la actividad pesquera, la Cofradía de Pescadores es quien gestiona la lonja, el varadero y la fábrica de hielo. Actualmente, tienen base en ese recinto un total de 61 barcos y las especias más representativas son la sardina, el pulpo y el jurel.

Por otra parte, los puertos andaluces han registrado este verano un 90% de ocupación superando las previsiones. Así ha ocurrido con los 447 atraques del puerto de Estepona y del Real Club Náutico Estepona. Los puertos están registrando un incremento tanto de los clientes de base, los que contratan los amarres para sus embarcaciones de forma permanente o con alquileres que pagan anualmente; como los viajeros en tránsito, que son los que pasan unos días de vacaciones y alquilan por unos días los atraques en los puertos por los que pasan.