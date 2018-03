La Junta y el Ayuntamiento formalizan la cesión del Parque de Los Tres Jardines a Marbella Josele-Lanza - El Consistorio elaborará un estudio para concretar la inversión para mantener los 99.000 metros cuadrados del recinto MÓNICA PÉREZ Marbella Jueves, 22 marzo 2018, 13:13

El Ayuntamiento de Marbella asume desde hoy la gestión del Parque de los Tres Jardines de San Pedro Alcántara en cuanto a su limpieza y mantenimiento una vez que la alcaldesa Ángeles Muñoz y el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, han suscrito el protocolo de cesión de los casi 99.000 metros cuadrados de extensión que ocupa el parque forestal inaugurado en el año 2012.

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado febrero «afectar por mutación demanial externa» al Ayuntamiento de Marbella la parcela de 98.671,78 metros cuadrados denominada ‘Cerrillo del Cordón’, donde se ubica el recinto. Aunque en un principio indicó que esa cesión se realizaba por 50 años hoy Ruiz Espejo ha indicado que se hará «por tiempo indefinido y mientras el recinto se siga destinado a su uso como parque forestal».

Aunque largamente demandado, el paso administrativo se convierte ahora en una patata caliente para la Administración local que deberá afrontar la inversión necesaria para poner a punto un recinto tan extenso. Ángeles Muñoz ha anunciado que el primer paso que se dará es la elaboración de un proyecto para determinar qué acciones se deben acometer para «poder poner el parque en las mejores condiciones posibles» y la inversión necesaria para ello, que podría obtenerse del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles del Ayuntamiento de los años 2018 y 2019. Al mismo tiempo, ha indicado, se sacará el concurso para abrir los edificios «que sirven de apoyo al parque y que están afectados por actos vandálicos». Tras todo ello habrá de determinarse cómo se afrontan las tareas de mantenimiento y limpieza. El Teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña –que no ha estado en la rueda de prensa– ha indicado en más de una ocasión que no dispone del personal necesario en la Tenencia para afrontar la tarea. Sobre ese asunto, la regidora ha subrayado que se estudiarán opciones para que el mantenimiento sea externo. «Veremos si se puede seguir manteniendo como se estaba haciendo hasta ahora. Había un convenio de colaboración con Aspandem y tenemos que ver si ellos tienen capacidad, o hacerlo mediante otra institución u organización. Una vez que el parque esté puesto en condiciones óptimas veremos qué partida presupuestaria tendrá el mantenimiento de una extensión tan extensa».

En una comparecencia en la que junto a la regidora y al representante del Ejecutivo andaluz han estado el delegado municipal de Hacienda, Manuel Osorio y la secretaria General de la delegación provincial de Hacienda, Josefa López, las partes se han congratulado del acuerdo alcanzado, al tiempo que han reconocido que el estado en el que durante años ha estado el recinto no ha sido desde luego el deseado por los ciudadanos. Las dos administraciones, que en el acuerdo firmado en 2012 se repartieron las competencias (la Junta asumía el mantenimiento y el Ayuntamiento, la limpieza) han sido incapaces de conservar el parque, que a día de hoy presenta numerosos desperfectos. «Durante mucho tiempo no ha tenido o no hemos podido darle el impulso suficiente debido a la extensión, ya que es uno de los parques que puede tener mayor visibilidad y disfrute y desde ahora se trabajará en ese proyecto para ponerlo al nivel requerido», ha indicado la alcaldesa Ángeles Muñoz. Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha defendido que desde 2012 se ha invertido desde su administración 330.000 euros en el mantenimiento del que se han ocupado dos operarios. Una cantidad que se suma a los 7 millones de euros que se invirtieron por parte del Ejecutivo regional para crear el recinto.

«Culminamos un proceso administrativo que se empezó a tramitar hace varios años tras la apertura del parque y que concluye ahora con la cesión al Ayuntamiento para la gestión, mantenimiento y uso del parque por el tiempo en el que esté dedicado a esta función. Con el acta de entrega que firmamos hoy el Ayuntamiento se hace cargo de esta zona ajardinada en San Pedro y podrá revitalizarla y que se convierta en un pulmón de actividades ambientales y en un nuevo valor y atractivo para Marbella y la Costa del Sol», ha explicado Ruiz Espejo, quien ha destacado que la cesión ha sido «fruto de la colaboración institucional».

Los Tres Jardines de San Pedro Alcántara es el parque forestal más grande de Andalucía al aglutinar nueve hectáreas y divide sus más de 10.000 plantas en tres parques con diferente vegetación.