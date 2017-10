El juez confirma el archivo del ‘caso PGOU’ de Marbella y descarta que Muñoz ocultara información a los ediles

El instructor reprocha al PSOE que pretendiera reabrir la causa de las lindes, ya desestimada

El instructor lanza en su auto también un correctivo a la acusación particular, ejercida por el PSOE, al asegurar que la parte recurrente «indica que el juez de instrucción no ha actuado correctamente al sobreseer el procedimiento, pero hay que recordar que este magistrado se limita a constatar a través de la grabación y testificales practicadas y necesarias la inexistencia del delito denunciado, que no es otro que una falsedad en el acta del pleno del Ayuntamiento, pretendiendo el recurrente, como ya se ha puesto de manifiesto a lo largo de la instrucción, el introducir otros elementos y otros tipos delictivos que no son objeto de este procedimiento y que ya fueron investigados en otras diligencias previas, precisamente en este Juzgado, las cuales fueron sobreseídas y confirmado dicho sobreseimiento por la Audiencia Provincial». El juez se refiere de esa manera a la imputación de un supuesto delito cometido durante el proceso de alteración de las lindes con Benahavís, posibilidad ya desestimada por el mismo juzgado de instrucción.

Asimismo, en relación a la comparecencia de nuevos testigos solicitada tanto por el PSOE como por el fiscal, el juez instructor considera que serían superfluas, «pues para determinar la existencia o inexistencia de una presunta falsedad en el acta en cuestión se entiende suficiente el visionado de la grabación del pleno y las declaraciones testificales ya practicadas», donde, según el juez, se reconoce quién realizó las modificaciones de los planos, quién elaboró los escritos que las contienen y quién los presentó, así como las razones en las que se fundamentaron esos cambios y a instancias de quién se realizaron.