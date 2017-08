El juez archiva el 'caso PGOU' de Marbella Ayuntamiento de Marbella. / S. Aalas El instructor desiste de llamar a nuevos testigos y sobresee la causa HÉCTOR BARBOTTA Marbella Lunes, 14 agosto 2017, 12:46

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella ha dictado el sobreseimiento del conocido como 'caso PGOU', que investigaba la supuesta falsificación de las actas del pleno del 29 de julio de 2009, en el que se aprobó ese documento. El juez accede de esa manera a la petición formulada por las defensas de la exalcaldesa Ángeles Muñoz y del vicesecretario municipal, Javier Alberto de las Cuevas.

En el auto dictado el pasado 9 de agosto, y al que ha tenido acceso SUR, el juez considera que en el acta del pleno se recogió la aportación de los escritos ingresados a última hora "y que su existencia se puso de manifiesto en el pleno". Asimismo, el juez asegura que no cabe duda tras el visionado de la grabación del pleno que las modificaciones quedaron recogidas, aunque matiza que no con la amplitud que hubiera sido la deseada. El juez entiende que ello no es suficiente para apreciar la existencia de delito.

El fiscal del área de Marbella, Julio Martínez Carazo, remitió un escrito recientemente contra el sobreseimiento de la causa y pedía que se convocara a nuevos testigos.

Con la decisión del juez se descarta que el procedimiento sea remitido al Tribunal Supremo debido a la condición de aforada de Ángeles Muñoz.

El procedimiento se había abierto tras una denuncia del fiscal y el PSOE estaba personado como acusación particular.