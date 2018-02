Izquierda Unida insta a la Junta a reactivar la ampliación del hospital La concesionaria de las obras del hospital ha pedido una prórroga para presentar alegaciones a la rescision del contrato iniciada por la Junta SUR MARBELLA. Lunes, 5 febrero 2018, 00:53

El grupo municipal de Izquierda Unida ha instado a la Junta de Andalucía a reactivar la ampliación del Hospital Costa del Sol. Lo ha hecho tras conocer la respuesta de la Consejería de Salud a la pregunta formulada por el parlamentario malagueño de IU,José Antonio Castro en relación a las gestiones realizadas por el gobierno andaluz para desbloquear la paralización desde más de siete años de las obras de ampliación. «En la actualidad -según esa respuesta parlamentaria- el procedimiento de resolución se encuentra en fase de alegaciones y el administrador concursal ha solicitado a la Agencia Sanitaria Costa del Sol una prórroga del plazo concedido».

Para el concejal-portavoz de IU, Miguel Díaz, esta respuesta es insatisfactoria, ya que demuestra a su juicio que el gobierno de la Junta de Andalucía «se está mostrando pasivo al confiarlo todo únicamente en la vía administrativa y judicial, sin dar el impulso político imprescindible para agilizar la resolución del conflicto, mediante la liberación de los fondos necesarios para la continuación de los trabajos de ampliación».

En ese sentido, IU censura que «con el modelo fallido de financiación público-privada de la Junta la atención sanitaria de calidad, gratuita y universal a los vecinos y vecinas queda supeditada a un negocio, de hecho, la propia Consejería ha llegado a anunciar que ese acuerdo a tres bandas firmado en 2014 no se ha podido materializar porque el banco que financiaba a la obra no quería, es decir, un banco no veía negocio en ese acuerdo que se firmó y, por tanto, nos quedamos todos sin hospital». Para la formación de izquierdas, es intolerable no cumplir con el Estatuto de Autonomía, con un derecho fundamental, «porque no le interese a un banco la cuenta de resultados de la explotación de un aparcamiento».

IU sostiene que el modelo de financiación público-privada de la sanidad ha fallado

Izquierda Unida ha recordado que el pasado noviembre presentó una enmienda directa «para poner negro sobre blanco en los presupuestos de la Junta para 2018 las partidas necesarias en relación a la ampliación del hospital, una propuesta que fue rechazada por el gobierno que preside Susana Díaz».

En la respuesta recibida por IU, la Consejería también informa de que en octubre de 2017 la Agencia Sanitaria Costa del Sol ha iniciado el procedimiento de resolución del contrato por dos causas concurrentes: de una parte el incumplimiento del contrato por el contratista y de otra por haber entrado en concurso de acreedores en fase de liquidación».

Así mismo, la comunicación de la Consejería relata que «el 20 de junio de 2017 el Juzgado de los Mercantil número 1 de Málaga dictó Auto por el que dispone la apertura de fase de liquidación de la Concesionaria del Contrato de Concesión de las obras públicas para la ejecución de las obras necesarias para la construcción del nuevo edificio de hospitalización y consultas externas, aparcamiento subterráneo e infraestructuras complementarias en el recinto del Hospital Costa del Sol, así como la explotación parcial de la infraestructuras».