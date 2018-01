Izquierda Unida critica la escasa inversión que el presupuesto de Acosol destina a Marbella La empresa reivindica su plan de obras para este año y acusa a IU de haber sumido a la institución en el caos durante el tiempo que ostentó la presidencia NIEVES CASTRO MARBELLA. Viernes, 12 enero 2018, 00:36

Izquierda Unida considera insuficiente el plan de inversión anunciado por Acosol para Marbella durante este año, al no asignársele la cantidad que le correspondería por los beneficios proporcionados. La sociedad, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, destinará 14 millones a distintas obras de saneamiento y abastecimiento en los municipios de Marbella, Manilva, Fuengirola, Estepona, Ojén, Istán y Mijas y se defiende argumentando que como administración prestadora de servicios es «absurdo» plantear que deba funcionar como un organismo de compensación que devuelva exactamente lo que recibe.

«Cuando (IU) afirma que Marbella no recibe lo que aporta, demuestra que no sabe de qué está hablando. Los ayuntamientos pagan a la Mancomunidad los servicios que reciben, fundamentalmente el consumo de agua y el tratamiento de residuos. Es evidente que la ciudad más grande, con 150.000 habitantes, consumirá más agua y generará más residuos que un municipio de 4.000 o 6.000 habitantes», concreta José María Ayala, vicepresidente de la Mancomunidad y delegado de Hacienda.

El concejal-portavoz de IU, Miguel Díaz, insiste, por su parte, que los anuncios de los responsables de Mancomunidad y de Acosol están muy alejados de la realidad de Marbella no sólo de cara al actual presupuesto, sino también por la inejecución de los anteriores y subraya que la ciudad ha aportado en la última década casi el 50% de los ingresos de la empresa pública de aguas.

Acosol afirma que no funciona como un organismo de compensación

El concejal mantiene que estos responsables no prestan atención a la red de alcantarillado de Marbella, que a día de hoy sigue desembocando en la del saneamiento integral, en donde existe un tapón por la falta de ejecución real de inversión, y todo ello después de haber gobernado el PP en Mancomunidad los últimos seis años. «Seis años en los que no se ha retirado ni un metro de acometida de saneamiento integral y ni uno de sus pozos de registro de nuestras playas, seis años en los que no han mejorado los emisarios que conducen el agua depurada hacia el mar, seis años en los que se ha olvidado la tecnificación de los colectores con sistemas de alerta de vertidos, seis años donde tampoco se han mejorado las redes de abastecimiento», abunda Díaz.

En cuanto a la carencia de inversiones denunciada durante el último sexenio, Ayala hace referencia a la herencia recibida de manos de IU, que ostentó la presidencia de la Mancomunidad y de Acosol durante ocho años. «El resultado fue que, cuando llegamos nosotros, nos encontramos un inmenso desastre, un gran déficit económico que hemos tenido que solventar. Una vez resueltos los graves problemas que dejaron durante su gestión, hemos confeccionado un plan de inversiones, que fue presentado hace ahora un mes y comenzaremos a ejecutar de inmediato», acota.