Intervenciones de Carlos Fernández como 'coach' en Argentina El exedil del PA en Marbella, que había cambiado su apellido por Hernández, y tenía una empresa de asesoramiento, participó en diversos programas de radio H. B. Málaga Domingo, 17 septiembre 2017, 12:28

Durante su estancia en Argentina, Carlos Fernández, que cambió la primera letra de su apellido para se llamado Carlos Hernández, la empresa ‘Europa coaching’, dedicada al asesoramiento personal y profesional, con la que se ganaba la vida. Durante estos años, era habitual en programas de radio locales, donde respondía a cuestiones tales como ‘el desapego’ o ‘por qué los hombres temen al compromiso’. Concretamente en el programa de la Botica Educativa decía: "... no se debe tener miedo a perderlo todo, a considerar verdaderamente la libertad de no tener absolutamente nada que no te pertenezca. A esta vida se viene totalmente desnudo... y por lo tanto hay que aprender a vivirla cada día como si fuera el último y de esa manera el desapego no nos contagia, todo lo contrario, nos hace ser libres", refiriéndose al desapego en alguno de los programa que están colgados en Youtube.