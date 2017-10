El incumplimiento de la nueva ordenanza de limpieza acarreará multas de hasta 3.000 euros Se sancionan con apercibimiento o pago de entre 90 y 750 euros la no recogida de excrementos de animales o incumplir los horarios de depósitos de residuos MÓNICA PÉREZ Marbella Lunes, 9 octubre 2017, 07:57

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga y después de tres años de tramitación, la nueva Ordenanza Reguladora de Residuos y Limpieza, que viene a sustituir a la aprobada hace más de 15 años y que, entre otras novedades, regula de manera diferenciada la limpieza pública y la gestión de los residuos municipales, así como las cuestiones de disciplina ambiental. La nueva normativa municipal, que además quiere garantizar el incremento del reciclado, contempla multas de hasta 3.000 euros como sanción por incumplimiento de las normas. Esta es la cuantía máxima, recogida para las infracciones muy graves. tanto en materia de Residuos Sólidos Urbanos, como en materia de limpieza. En el primer caso, serán consideradas tales «el abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos municipales cuando se haya puesto en peligro grave la salud de las personas, o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente». La reiteración de faltas graves y la desobediencia a las órdenes y disposiciones demandadas del órgano municipal competente, conllevan la máxima sanción en materia del limpieza.

El documento pretende incrementar los niveles de reciclado en el municipio

No obstante, hasta llegar a estos casos extremos, la ordenanza recoge apercibimiento o multa de entre 90 y 750 para las infracciones leves, entre las que se encuentran, no depositar basuras dentro de las horas establecidas (De 20.00 a 23.00 horas en los meses de abril a octubre, ambos inclusive. Y de 19.00 a 23.00 horas el resto del año), o no recoger los excrementos de los animales de compañía en la vía pública.

Tres años de trámites

La ordenanza, que puede consultarse en la página web municipal, comenzó a elaborarse hace más de tres años, en virtud del Reglamento de Residuos de Andalucía que obliga a los municipios a adecuar sus normas a los contenidos del mismo, y fue aprobada finalmente en pleno por unanimidad el pasado mes de julio, aunque su entrada en vigor estaba pendiente de la publicación en el BOP. Compuesta por 123 artículos, renueva a una ordenanza creada hace más de tres lustros que «se encontraba anticuada y desfasada y que no respondía a las necesidades de un municipio de gran población y con una proyección turística internacional como Marbella», señala el concejal de Limpieza, Diego López. «Este reglamento regula la recogida de vidrio, envases ligeros, papel y cartón, aceites usados, ropa y calzado, medicamentos, pilas y residuos sanitarios, entre otros», indica, señalando que el texto constituye además «una herramienta fundamental para que cualquier ciudadano pueda actuar contra quienes incumplan dichas normas».

«Todos los ciudadanos estamos obligados a cooperar con una conducta que prevenga y evite la suciedad en nuestras calles», resalta el edil. «El Ayuntamiento velará y actuará para garantizar que las reclamaciones ciudadanas, denuncias y sugerencias sean atendidas y se ejerzan las acciones que en cada caso correspondan», subraya. Diego López explicado que la nueva normativa municipal regula también la limpieza de solares y edificaciones, por obras, la limpieza en playas o por tenencia de animales en la vía pública, entre otras cuestiones. «Además se regulan las condiciones de uso de los puntos limpios y la admisión de residuos en estas instalaciones», ha añadido.