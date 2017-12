El hermano y abogado de Carlos Fernández confía en que el exedil no será extraditado Antonio Fernández, esta semana en su despacho / . Josele-Lanza - Asegura que la decisión de la justicia argentina, que considera prescritas cinco de las seis causas, da la razón a la estrategia planteada por la defensa HÉCTOR BARBOTTA Marbella Jueves, 28 diciembre 2017, 00:28

El proceso por la extradición del exedil de Marbella Carlos Fernández se está desarrollando según lo preveía la defensa. Así lo ha asegurado a este periódico el abogado Antonio Fernández, hermano del exconcejal y director técnico de su defensa. Tras el pedido de extradición formulado por las autoridades españolas a las de Argentina, donde Fernández fue detenido el pasado 15 de septiembre tras permanecer prófugo durante más de once años, un juzgado federal del país austral dictaminó que de los nueve delitos incluidos en las seis causas incluidas en la petición, sólo en una –la de malversación en ‘Saqueo 2’– la responsabilidad penal no se ha extinguido por el paso del tiempo.

«Sabíamos lo que iba a pasar porque estudiamos los ordenamientos jurídicos de los dos países»

Se trata, según el letrado, de una decisión que además de favorable a Carlos Fernández era esperada. «Nosotros desde el primer momento estuvimos estudiando los dos ordenamientos jurídicos, tanto el equipo de Argentina como el nuestro, y en ambos países todas las causas están prescritas», afirmó el abogado. El letrado se mostró confiado en que el recurso presentado ante la Corte Suprema de Argentina contra la decisión de extraditar al exedil por el delito de malversación en ‘Saqueo 2’ prosperará y por lo tanto no se producirá la repatriación.

El abogado sostiene que la estrategia basada en que Fernández se entregara a las autoridades argentinas se adoptó a partir del momento en el que los juzgados españoles no le admitieron personarse como representante legal de su hermano. «Sabíamos lo que iba a pasar a pesar de que íbamos a ciegas, porque al día de hoy todavía no me han dejado personarme pese a que he presentado un poder notarial firmado por Carlos», afirmó. En ese sentido, adelantó que va a solicitar al Consejo General del Poder Judicial para que se pronuncie sobre ese extremo, que a su juicio supone una anomalía.

«La idea de que Carlos se entregara es que nos dieran toda la documentación en Argentina. Al forzar la extradición, tenían que enviar en un plazo de dos meses como máximo toda la documentación, a la que hemos accedido por Argentina. Aquí lo que me dicen es que cuando Carlos venga se decidirá. Él ahora no está en rebeldía, se ha entregado. Sin embargo no me dejan personarme a mí como director técnico de la defensa ni a la procuradora», lamentó.

Más de tres meses

En relación a los más de tres meses que el exconcejal ha pasado encarcelado en Argentina hasta que el juez decidió dejarlo en libertad bajo fianza y con medidas cautelares, aseguró que esa situación también había sido prevista dentro de la estrategia trazada. «Nosotros sabíamos que el coste cero no existía y que la decisión que tomamos iba a llevar a una prisión provisional, que es en la situación en la que ha estado hasta ahora Carlos en Argentina», afirmó.

En relación al recurso que se presentará ante la Corte Suprema del país austral, adelantó que se basará en que la calificación que se ha hecho del delito de malversación no corresponde al grado que se le imputa y además se va a fortalecer el argumento del arraigo de Fernández en Argentina.

En el caso de que el exedil fuese extraditado, la defensa, según el letrado, contaría con varios argumentos de peso: que el delito en el grado que se le imputa sí está prescrito, la bajada de grado que se puede aplicar por la dilación indebida que ha habido en el proceso de ‘Saqueo 2’, que el exconcejal no ha cometido el hecho del que se le acusa y que las mismas acusaciones ya le fueron retiradas en el procedimiento que hubo con los jugadores de San Pedro y por lo tanto no puede ser juzgado por lo mismo.