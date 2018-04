Haciendo cine a dedo Fotograma del documental con Jacquelín y su hijo Ernesto. / R. Y. El marbellí Ricardo Yebra presenta su primer documental, 'Lado B', fruto de un viaje de 3.000 kilómetros en autostop por Sudamérica NIEVES CASTRO Marbella Lunes, 23 abril 2018, 11:28

En marzo de 2015 compró un billete sin retorno a Sudamérica. A la espalda llevaba una tienda de campaña, una cocinilla y una mochila con su apreciada cámara Canon; en el bolsillo, algunos ahorros; y en la cabeza un plan: hacer cine documental recorriendo de sur a norte Latinoamérica, a dedo. Ricardo Yebra lo ha conseguido, 'Lado B' es la prueba. Cines Teatro Goya proyecta esta tarde el primer largo del joven realizador de 27 años, tras pasar por la sección oficial de documentales a concurso del Festival de Málaga. Yebra, que es de cuna malagueña y crianza marbellí, percibe como un «auténtico premiazo» que el título fuese escogido para competir en el festival de la capital donde nació y poder mostrarlo ahora en la ciudad donde creció y reside su familia. El pase comenzará a las ocho y media de la tarde y las entradas pueden comprarse vía internet.

La cinta relata el intento diario de superación de una mujer sencilla: Jacquelín. Una madre que con un bebé en los brazos y prácticamente con lo puesto, abandona Santiago de Chile en dirección a la exuberante Patagonia por miedo a caer en las drogas, un pozo donde ha perdido a su entorno más próximo. «La protagonista femenina de esta historia deja atrás todo con tal de darle a su hijo Eduardo una vida distinta a la suya en un entorno natural, lejos, al menos en teoría, de las contaminaciones a las que estaban expuestos en la ciudad. Si lo consigue o no, es una deliberación que corresponde al espectador», afirma el realizador tras la experiencia que ha supuesto para él la exhibición del título en el Festival de Málaga. A través de entrevistas en distintas situaciones del día a día, Jacquelín narra cómo se relaciona actualmente con el mundo con respecto a su vida anterior. El documental de 75 minutos cuenta con un peculiar director de orquesta, el pequeño de 12 años por el que sintió la necesidad de empezar de cero.

LA PELÍCULA Título 'Lado B' Producción y dirección Ricardo Yebra Duración 75'' Estreno 23 de abril. Cines Teatro Goya (Avda. Julio Iglesias, s/n, Puerto Banús). 20.30 horas. Entradas 5 euros en https://ladob.escenaonline.es

¿Pero cómo tropezó el realizador con esta historia? 'Lado B' es fruto del peculiar viaje en autostop que Yebra realizó por Sudamérica en 2015. No hacía mucho que en su piso madrileño colgaba el grado de Comunicación Audiovisual en la especialidad de Cine y sintió el impulso de convertir en realidad aquello que añoraba, hacer cine social por Latinoamérica. Reenfocaba así una trayectoria filmográfica donde hasta la fecha figuraban varios cortos y dos premios internacionales otorgados ese año en 400 corti Film fest y en el XI SorsiCorti International Short Film festival por 'El Túnel'. «Cuando terminé la carrera me puse a hacer un máster. Tenía una vida bastante estabilizada pero de la noche a la mañana dije, yo realmente lo que quiero es hacer cine documental y estoy en el sitio equivocado. En cuestión de diez días lo dejé todo y me compré un billete sin retorno a Sudamérica para hacer cine», relata Yebra. En esos escasos diez días pensó que como no tenía ningún contacto en aquellas lejanas tierras la forma más sencilla de acceder a historias desconocidas era hacer autostop. En su cuaderno de viaje no figuraba una ruta predeterminada, pretendía viajar al norte desde Ushuaia, en Tierra del Fuego, en el sur. Cuenta que quería visitar destinos para cuyos habitantes ir a la ciudad el domingo a tomar una cerveza representara el evento de la semana. Dicho y hecho. Recorrió a dedo durante seis meses 3.000 kilómetros por Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay en busca de personajes variopintos con los que construir un documental de corte social sobre la realidad cotidiana de los que viven lejos de los centros turísticos de Latinoamérica. Durante la grabación de este largo llamado 'El último refugio', ahora en fase de postproducción, el joven director dio voz a personas de todo tipo y condición, desde un sacerdote a un narcotraficante, pasando por una madre luchadora de 40 años, Jacquelín. «De repente que un extraño irrumpa en una sociedad aislada provoca un interés y una atracción mutua, abriéndose unas posibilidades enormes», afirma el director, quien recuerda que partió sin rumbo «sin saber donde iba a dormir esa noche en busca de historias, así conocí a la protagonista de mi documental».

Ricardo Yebra, director de 'Lado B'. / Laura Félix García

Ni agua potable ni luz

La encontró en Puerto Cisnes, en la casa donde él paraba por generosidad de un miembro de esta comunidad chilena y donde ella había acudido a vender pescado. Aquella mujer le invitó a seguir su ruta hacia el norte a través de las islas en vez de por el interior, animándole a alojarse en su humilde casa en Puerto Gala, donde vivía con su hijo y su pareja, el pescador 'chico Aliaga'. En aquella isla de 200 habitantes sin luz eléctrica, agua potable, internet ni señal de teléfono, se plantó Yebra semanas después para continuar su película. Sin embargo, aquel pedazo de tierra de belleza extraordinaria, visitado por el último extranjero dos años antes, y donde la única comunicación posible es a través de la señal de walkie talkie que comparten con la marina, se convirtió en el escenario de 'Lado B'. «Este documental es realmente el 'spin off' de una película que todavía no he estrenado -ríe-. Estuve 20 días con ellos, continúe el viaje y cuando me metí en la sala de montaje en Buenos Aires empezó a construirse el documental sobre Jacquelín. Los personajes estaban ahí y la película se hizo sola». Regresó con la familia 10 días más para rematar esta producción autofinanciada. Recuerda que en aquella casa de chapa de 20 metros cuadrados le acogieron, otra vez, con los brazos abiertos y poniendo a su disposición de nuevo el cuarto del menor, aunque ello supusiera que el pescador pasara a ocupar un colchón en el suelo del salón.

Una vez terminada la fase de grabación y postproducción ha llegado la hora de enseñar 'Lado B' en festivales. El estreno: en Málaga, por donde el realizador pasó con menos nervios de los esperados. Sabía que la cinta cuenta con la bendición de la protagonista. «Hermosa, es hermosa», le confirma Jacquelín en un audio que el director guarda como oro en paño en su teléfono móvil.