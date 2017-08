De gira por Marbella El alcalde de Marbella José Bernal, junto a los ediles de Limpieza y Obras, ayer, en calle Montenebros. :: j.-l. Ante el nuevo escenario político que se perfila vía moción de censura, el alcalde quiere dejar constancia del esfuerzo realizado por su equipo y visita rincones de la ciudad con obras a medio terminar o sin empezar NIEVES CASTRO MARBELLA . Viernes, 18 agosto 2017, 01:10

El tapete político en Marbella podría dar un giro de 180 grados el próximo 29 de agosto si prospera la moción de censura registrada por el Partido Popular y Opción Sampedreña para desbancar de la Alcaldía al socialista José Bernal. Los acontecimientos y la aritmética favorecen a la candidata popular Ángeles Muñoz, pero en los entresijos del poder caben virajes hasta el último minuto, de tal manera que el actual regidor podría conservar el bastón de mando que empuñó en junio de 2015. CSSP-Podemos ha arrojado encima de la mesa elementos para la incertidumbre. Por un lado, apoyar sin reservas los presupuestos de 2018 y 2019, por el otro, incluso en última instancia, someter a consulta su entrada en el gobierno tripartito para dotarlo de mayor estabilidad como confirmó ayer a SUR en una entrevista el secretario general de la formación morada, Manuel González, 'Lolo'. Si sus ofrecimientos son o no lo suficientemente convincentes para OSP está por ver. Los sampedreños han convocado hoy a primera hora de la mañana una rueda de prensa donde darán nuevas claves. No obstante, el color político del gobierno hasta 2019 sólo se conocerá con certeza en la sesión extraordinaria del pleno fijado para la última semana de agosto, donde los concejales votarán. A la vista del panorama, el alcalde ha emprendido su particular gira por la ciudad, presumiblemente, en un intento de dejar constancia del trabajo realizado por su equipo. Por si acaso.

El afán del regidor le está llevando esta semana a visitar rincones del término municipal con obras a medio terminar como hizo este pasado miércoles en la barriada de Los Arcos de San Enrique, donde el Ayuntamiento trabaja desde enero en la remodelación del entorno con un presupuesto de más de 660.000 euros, y ayer, jueves, a calle Montenebros, en el casco antiguo, donde los trabajos de remodelación ni siquiera han comenzado. Hoy, toca visita al polideportivo Paco Cantos y a la avenida Las Palmeras para presentar las mejoras que se van a acometer en ambos espacios.

El regidor está de tournée con su concejala de Obras, Blanca Fernández, quien se encarga de detallar los pormenores de las actuaciones. En el caso de la remodelación prevista en Montenebros, Fernández explicó que se sustituirán las infraestructuras de la calle y se cambiará el pavimento con una subvención de 250.000 euros de la Diputación Provincial. La obra, adjudicada a Stuc Gestión de Obras S.L con un plazo de ejecución de tres meses, está previsto que comience a finales de septiembre.

El cambio más significativo se llevará a cabo en el subsuelo, ya que se demolerá la red de saneamiento unitaria existente y se ejecutará una nueva red con colectores de aguas fecales y pluviales independientes. Asimismo se habilitará una red de telecomunicaciones por donde discurrirán las instalaciones de telefonía y electricidad que discurren hoy por hoy por las fachadas.

El alcalde señaló que esta obra, junto a la proyectada en calle Postigo, completa el proyecto que su equipo ha impulsado para modernizar el Barrio Alto e incorporarlo al Casco Antiguo con una inversión de 2,5 millones de euros, repartidos en mejoras por una quincena de calles.