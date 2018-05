García Urbano presenta 100 actuaciones para «consolidar» Estepona García Urbano junto a Elías Bendodo, con el programa de las 100 actuaciones. / Charo Márquez El presidente del PP contempla alcanzar la «deuda cero» en 2023 lo que le permitirá rebajar el IBI un 50% y contar con 25 millones para inversión CHARO MÁRQUEZ Viernes, 11 mayo 2018, 00:39

De 100 en 100. El presidente del PP de Estepona y alcalde de la ciudad, José María García Urbano, diseña sus legislaturas con un programa de actuaciones 100%. Según el presidente provincial de los populares, Elías Bendodo, «cien promesas y cien actuaciones cumplidas en cada una de sus dos legislaturas». Ayer el PP celebró un acto en el Auditorio Felipe VI al que asistieron unas 600 personas a las que García Urbano detalló el centenar de actuaciones que tiene previsto acometer en el próximo quinquenio para «consolidar» Estepona.

Algunos de los proyectos de mayor envergadura ya están en marcha como el Hospital, el futuro estadio de atletismo o la Senda Litoral. Otros ya cuentan con estudios redactados y se ejecutarán en breve y otros se realizarán a lo largo de los próximo cinco años. Por ejemplo, la remodelación del paseo marítimo «que pide una reforma, como el comer», apunto el presidente. Comentó que esta actuación precisa un presupuesto de cuatro millones de euros y encontrar el momento adecuado para acometerla. Avanzó que en el presupuesto municipal de 2019 ya se contemplaría parte de este presupuesto.

Otra de las medidas a medio plazo anunciadas por García Urbano fue la de alcanzar «la deuda cero». Apuntó que a la llegada del PPal equipo de gobierno en 2011, la deuda municipal era de 300 millones de euros y que actualmente se sitúa en 150 millones. El objetivo del regidor es eliminar la deuda en 2023, lo que permitiría rebajar el IBIal 50% y disponer anualmente de 25 millones de euros para inversiones. «Todo lo que se ha hecho se ha pagado. Si llegamos a 2023 si deuda, lo justo es que el dinero no lo tenga el Ayuntamiento, sino los ciudadanos para que lo gasten en lo que quieran», señaló.

El listado de actuaciones incluye zonas verdes, deportivas, equipamientos, conexiones con la A-7, interconexiones entre urbanizaciones, arreglo de calles, saneamiento y aparcamientos . También, la construcción de pantalanes y miradores en las playas de La Rada y del Cristo y un área de estacionamiento de caravanas en una parcela próxima al parque de bomberos.

Juzgados

García Urbano no renuncia al Bulevar, al centro comercial en la zona norte de la ciudad, a un nuevo edificio para el Ayuntamiento, a la recuperación del edificio de Telefónica para equipamiento público cultural y a la transformación del antiguo edificio de los Juzgados en centro municipal de los servicios sociales.

Respecto a este punto, recordó que la Junta de Andalucía deberá abandonar el edificio de los juzgados de la avenida Juan Carlos I a principios de octubre. Y parece que no hay acuerdo entre las administraciones. «No me gustaría salir en los periódicos como que un Ayuntamiento desahucia judicialmente a unos juzgados. Sería una paradoja que no me gustaría que sucediera, pero mucho me temo que va a suceder», advirtió. Al contrario que en materia sanitaria, donde hay entendimiento entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento, en materia de Justicia las relaciones no son fluidas.

El presidente local del PP explicó que estas propuestas «abundan en la continuidad del modelo de ciudad que se ha desarrollado durante estos años y de gestión administrativa con responsabilidad y seriedad institucional». Hizo hincapié en que estos proyectos están repartidos por todo el municipio, incluido el extrarradio. «La idea de estas 100 actuaciones es que ningún vecino pueda decir que las mejoras de Estepona no las ha visto a las puertas de su casa o en la esquina de su calle. Se ha hecho un esfuerzo para que llegue a todos los vecinos cualquiera que sea el punto geográfico del municipio en el que esté», remarcó.

El programa del PP está abierto a nuevas propuestas y algunos de los asistentes al acto pudieron exponerlas en el momento. Los asistentes pagaron 10 euros para tomar un cóctel tras el acto político.