La Fiscalía pide información al Ayuntamiento de Manilva sobre las obras del dique de El Castillo También reclama al interventor municipal que identifique proveedores que giraron «repetitivamente» facturas de 2.999 euros. CHARO MÁRQUEZ MANILVA. Jueves, 7 junio 2018, 00:04

La Fiscalía del área de Marbella ha requerido al Ayuntamiento de Manilva que le remita el expediente de contratación de las obras de emergencia del dique de protección del núcleo urbano de El Castillo, efectuadas en 2017, por la empresa Carmin Floria S.L., tras la denuncia interpuesta por el portavoz del PSOE en el municipio, Diego José Jiménez.

Los socialistas acusaron al equipo de gobierno en un pleno extraordinario convocado a instancias de la oposición, en marzo de este año, de haber «prevaricado» con el abono de facturas «irregulares», por valor de 33.550 euros, para el arreglo de la escollera de El Castillo, dañada por los temporales.

Jiménez afirmó que las facturas fueron rechazadas por el técnico municipal y contaban con el informe desfavorable del interventor por «no haber existido control técnico de los trabajos». El Ayuntamiento abonó 63 camiones de piedras y 90 horas de trabajo de máquina que el líder socialista consideró que no se habían empleado, ni ejecutado en esa obra. El portavoz socialista denunció durante la sesión «sobrecostes y horas de trabajo no realizadas» y manifestó que él no pensaba que el equipo de gobierno estuviera llevándose comisiones. «Ustedes no han metido la mano, han metido la pata. Son unos torpes, unos incompetentes y unos chapuceros», aseguró.

La petición de la Fiscalía se produce tras la denuncia interpuesta por el PSOE

La Fiscalía también pide en su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, que el interventor municipal identifique a los proveedores que «repetitivamente» son contratados por el Ayuntamiento de Manilva a través de la figura del contrato menor de 3.000 euros, «dejando las facturas en el entorno de los 2.999 euros en muchos caos, ocultando realmente la existencia de una relación contractual continua sin haber mediado contrato adjudicado conforme a las normas reguladoras de la contratación pública».

Por otra parte, la Fiscalía pide al equipo de gobierno que, una vez que el interventor tenga identificados a los proveedores, se le remita copia de los expedientes de contratación realizados con estas empresas, indicando el gasto y aportando las facturas.

Ante estos hechos, el PSOE reclamó en ese pleno extraordinario una auditoría. Los distintos portavoces del equipo de gobierno coincidieron entonces al oponerse a esa auditoría externa argumentado que los controles legislativos se habían intensificado en la fiscalización de los ayuntamientos y que los habilitados nacionales tenían «mayor capacidad que nunca por ley» para controlar la gestión del equipo de gobierno. Al tiempo que recordaron que el Tribunal de Cuentas también fiscaliza las cuentas del municipio. El alcalde, Mario Jiménez, añadió que no disponía de partida presupuestaria para una auditoría.