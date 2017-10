El Festival Internacional de Cine de Marbella propone una cita con 13 países Presentación de la presente edición del Festival Internacional de Cine de Marbella. / Josele-Lanza - La ciudad celebra la 12ª edición del certamen con más de 30 títulos procedentes, en su mayoría, de EEUU PABLO COLLANTES Miércoles, 4 octubre 2017, 01:25

Marbella se acerca a partir de hoy a la industria cinematógrafica de los cinco continentes con el Festival Internacional de Cine de Marbella. Los Cines Teatro Goya de Puerto Banús volverán a convertirse un año más en el escenario de un evento que en esta temporada cumple su 12ª edición con la proyección de una treintena de películas de trece nacionalidades distintas de todo el mundo.

El concejal delegado de Nueva Andalucía, Cristóbal Garre; la responsable de Cultura y Enseñanza del Ayuntamiento, Carmen Díaz, el director del festival, Mac Chakaveh, y el presidente del Grupo Teatro Goya, Luis Miguel Martín, presentaron ayer en el Ayuntamiento las jornadas en las que se darán cita conocidos actores de la escena internacional cinematográfica.

Garre detalló que el festival se celebrará hasta el próximo domingo, día 8, y subrayó que el esta cita cultural supone una apuesta por la «desestacionalidad turística» de Marbella al celebrarse una vez acabado el verano. «Agradecemos esta iniciativa que atrae a muchos visitantes interesados por el cine hasta nuestra ciudad», aseguró el edil.

Por su parte, Carmen Díaz se sumó a la felicitación tanto al recinto como a la organización por «conseguir una programación cultural de alto nivel y haber logrado mantenerlo al día durante doce años». «Se da respuesta a la importante comunidad anglosajona de la ciudad para que no se sientan visitantes sino protagonistas en nuestro municipio», subrayó.

El director del festival agradeció el apoyo del Consistorio y detalló las nacionalidades de las películas que se presentan en el festival, entre las que destacan Estados Unidos, Reino Unido, Irán o Argentina, entre otras. Las entradas, que oscilan entre los 8 y 15 euros, se pueden adquirir en la página web www.marbellafilm.com.

Los días 6 y 7 de octubre, el festival congregará a varios actores del panorama internacional, entre ellos Craig Fairbrass, protagonista de la película ‘Rise of the footsoldier’, la tercera parte de la saga en torno a la historia del violento gánster británico Pat Tate. Una cinta rodada integramente en Marbella que ya ha sido presentada en Londres ante un gran expectación. También está prevista la presencia de Timothy Spall, uno de los actores de Harry Potter o Calum Best, que presentará un documental sobre su padre, el futbolista George Best.