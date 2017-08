OSP exige un refuerzo de la plantilla municipal en San Pedro antes del inicio del curso escolar Presentación de la nueva ludoteca en la Playa de la Salida. :: j-l. La formación municipal confía en gobernar con «independencia» y pide que se agilicen los trámites para asignar más trabajadores públicos PABLO COLLANTES MARBELLA. Viernes, 1 septiembre 2017, 00:51

El nuevo gobierno bipartito está ya en marcha con la alianza de dos formaciones que hasta el momento parecían antagónicas. Sus intereses comunes se ven ahora reflejados en una hoja de ruta ya firmada que establece el camino a seguir para lo que resta de mandato. La piedra angular de dicho acuerdo pasa por la descentralización de la gestión municipal, una de las reivindicaciones a las que los independientes de San Pedro han puesto más ímpetu.

En la presentación ayer de la ludoteca municipal de la Playa de La Salida, Rafael Piña, actual Teniente Alcalde de San Pedro, confirmó, en declaraciones a este periódico, que la formación está dispuesta a empezar a trabajar «cuanto antes». Piña subrayó que para ellos «nada ha cambiado» y que de momento, y hasta que se celebre la próxima Junta de Gobierno Local, prevista para el próximo lunes, «no tienen capacidad de mando».

Entre las novedades que establecen los puntos del acuerdo para gobernar Marbella, se abre una vía a la posible constitución de una Comisión Plenaria en San Pedro que le otorgue una mayor capacidad de decisión en lo que al territorio se refiere. «Seguiremos gobernando con la misma independencia que hemos mantenido hasta ahora», aclaró Piña.

La petición más urgente que OSP ha trasladado ya a los populares es la de ampliar el plantilla pública en el municipio. «Estamos a semanas de que comience la actividad escolar y aún no hemos recibido personal suficiente para acometer los trabajos necesarios en los centros escolares que debían haberse iniciado a comienzos del verano. Ahora habrá que sentarse a negociar», concretó. En este ámbito, entre los proyectos a los que aún debe dar salida el nuevo gobierno municipal se encuentra la reforma del Centro Municipal de Música y la reubicación de la Escuela de Danza. «Muchas de estas actuaciones no habrán terminado cuando los niños vuelvan a clase, pero lo importante será poder ejecutarlas».

Periodo de ingobernabilidad

El retraso tanto en esta como en otras áreas se debe, según alegó Piña, a la situación de ingobernabilidad que durante meses ha mantenido CSSP-Podemos. «El bloqueo a los presupuestos municipales ha impedido que la Tenencia de Alcaldía pueda ya rodar por sí sola», argumentó.

En esta línea, el edil admitió sentirse decepcionado con las actuaciones de los que hasta hace unos días eran sus aliados. «Me dolió que el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Díaz, abandonase el pleno de la moción durante nuestra intervención casi tanto como el día en el que me echaron de allí en 2013». Por último, en relación a José Bernal, Piña precisó: «La moción no ha sido a un alcalde, su gestión en estos dos años ha sido impecable. De los demás, sin embargo, no puedo decir lo mismo».