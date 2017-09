El PP exige que la Junta de Andalucía ejecute inversiones pendientes en San Pedro El edil Manuel Cardeña y la vicesecretaria Begoña Rueda. :: j-l. PABLO COLLANTES MARBELLA. Miércoles, 20 septiembre 2017, 01:05

«San Pedro es un municipio abandonado por el gobierno andaluz». El secretario general del PP, Manuel Cardeña, reclamaba de esta forma las inversiones que la Junta de Andalucía tiene aún pendientes en la ciudad.

Cardeña señaló que el abandono se puede demostrar con hechos y, para ello, tomó como ejemplo el estado del Hospital Costa del Sol o la situación en la que se encuentran los colegios de la zona. «Instalaciones completamente desfasadas y nada acordes con los impuestos que, para ello, pagan los ciudadanos».

El edil explicóque la Junta «no ha invertido en la ciudad ni cuando ellos mismos estaban gobernando en el Ayuntamiento, a pesar de haber logrado el gobierno mediante el chantaje descarado de que las inversiones autonómicas llegarían al municipio si ostentaban la Alcaldía».

Por su parte, la vicesecretaria de San Pedro, Begoña Rueda, subrayó las deficiencias específicas de San Pedro que la Junta de Andalucía tiene pendiente «desde hace muchos años» y para las que aún no existe una partida presupuestaria. «Aún tenemos pendiente la construcción de un segundo Centro de Salud o inversiones en colegios que, como el centro Miguel Hernández, no saldrían adelante si no fuese por la ayuda del AMPA y del Consistorio».

«Los sampedreños no merecemos este trato discriminatorio que recibimos por parte de la Junta. No merecemos que una de las necesidades más demandadas por los vecinos, que es la construcción de un nuevo instituto, esté olvidada en un cajón», lamentó Rueda. Además, la secretaria recordó que la pasarela de la carretera de Ronda, a pesar de tener luz verde y haber sido proyectada, aún no ha empezado a construirse.