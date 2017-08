Estepona cede el terreno y albergará la iglesia ortodoxa rusa proyectada en Marbella Parcela de Arroyo de Las Cañas en la que se proyecta la iglesia. :: ch. márquez La Fundación Iniciativa Ortodoxa promueve el templo, un centro social y campanario pese a que colocó la primera piedra en 2013 en el municipio vecino CHARO MÁRQUEZ ESTEPONA. Domingo, 27 agosto 2017, 00:14

Se había colocado la primera piedra; se habían firmado los acuerdos, se habían hecho la foto. Pero finalmente la que iba a ser la mayor iglesia ortodoxa rusa de España, y la primera de Andalucía, se muda de Marbella a Estepona. El Ayuntamiento de Estepona ya ha aprobado la cesión demanial para uso privativo de una parcela para la construcción de una iglesia rusa ortodoxa y ha publicado en su perfil del contratante el proyecto básico que promueve la Fundación Iniciativa Ortodoxa. La misma que en 2013 firmó un acuerdo con la exalcaldesa Ángeles Muñoz para construir el templo en Azalea Beach, junto a Casa Rusia.

El padre Dimitry Osipenko, representante de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que rubricó el acuerdo en Marbella, comentó a SUR que «la situación no es fácil» preguntado por las razones por las que el proyecto no prosperó en Marbella. Fuentes próximas a la Fundación explicaron que el patriarcado ruso no quería marcharse de Marbella pero que la macrocomunidad de la zona de Azalea Beach, donde iba a construirse el templo, se opuso al mismo y que el Ayuntamiento de Marbella «no puso interés en desarrollarlo». Las mismas fuentes comentaron que en Marbella surgieron comentarios sobre si la iglesia iba a atraer «a miembros de la mafia rusa, pero esto no es cierto porque se trata de un colectivo muy respetuoso y serio, que ni siquiera permite bares o discotecas en su entorno más cercano», aclaran. De ahí su traslado a Estepona.

Por su parte, la teniente alcalde de Estepona, Ana Velasco, aclaró ayer que la Fundación Iniciativa Ortodoxa se puso en contacto con el Ayuntamiento hace un año y que el proyecto fue muy bien recibido por el equipo de gobierno «dado su interés general».

El Ayuntamiento de Estepona ha cedido una parcela de casi 6.000 metros cuadrados, situada en Arroyo Las Cañas, en la subida al parque Selwo, para la construcción y uso de iglesia rusa ortodoxa y centro socio-cultural conforme al proyecto de obras redactado por el estudio Tobal Arquitectos. La concesión se realiza por 75 años y el concesionario tendrá que abonar un canon anual cercano a los 24.000 euros. El valor de la parcela, según los informes técnicos municipales, supera los 700.000 euros.

Lejos de lo que podría pensarse, el presupuesto que recoge el proyecto básico, es bastante modesto, pues no alcanza los 1.130.000 euros. El proyecto que se presentó en su día en Marbella rondaba entre los 3 y 4 millones de euros y la Fundación Iniciativa Ortodoxa anunciaba que se conseguirían a través de donaciones.

Se proyectan dos edificios independientes: la iglesia y el centro socio-cultural por una parte, y un campanario. Los arquitectos pretenden que la iglesia se convierta en un edificio icónico, «haciendo una reinterpretación contemporánea de una iglesia ortodoxa rusa tradicional», detallan. Se utilizarán materiales y colores típicamente mediterráneos (ladrillo visto pintado de blanco, fachadas blancas) junto con una cubierta de cobre. El centro socio-cultural se proyecta como un edificio en forma de “U”. Contará con una zona de administración, una zona de aulas con particiones móviles, una sala de usos múltiples y una pequeña cocina para dar servicio a los actos que se puedan celebrar. También está prevista una pequeña vivienda para alojar temporalmente a profesores o personal religioso que venga a dar servicio a la iglesia o al centro socio-cultural. El espacio entre los edificios se destina a zona ajardinada. Además se construirá el campanario en el exterior.

Al tratarse de una concesión administrativa del Ayuntamiento, actualmente se encuentra en fase de exposición pública y posteriormente, cuando ésta finalice, el proyecto se sacará a concurso público para que los interesados presenten su oferta. El equipo de gobierno deja claro en el pliego que no ha previsto el otorgamiento de ninguna subvención al concesionario y que no participará de ninguna forma en la financiación.