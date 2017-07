Espectáculo al servicio de los objetivos de desarrollo de la ONU Starlite abre su escenario a un show multidisciplinar de danza, teatro, música e imagen para ayudar a los más desfavorecidos NIEVES CASTRO Marbella Lunes, 24 julio 2017, 08:37

Danza, teatro, música e imagen. Todo ello junto en un mismo espectáculo: 'We Earth'. Y por una buena causa: dar visibilidad a los objetivos de desarollo de la ONU para perfilar un mundo más justo que elimine desequilibrios entre países ricos y pobres. La cantera de Nagüeles, donde tienen lugar los conciertos de Starlite Festival, acogió anoche el show al servicio de este fin que la Fundación Dancing for the Millennium Goals -nacida en Madrid en 2015 con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de las personas y los pueblos a través de la cultura-, presentó en primicia en Marbella, punto desde el que partirá una gira por distintos puntos del planeta.

El show didáctico que pudo verse anoche en Starlite está coordinado bajo la dirección artística de la reconocida coreografía y bailarina estadounidense Camille Hanson y cuenta con la colaboración del compositor Juan Antonio Simarro.

El espectáculo se estrenó de forma gratuita para un abarrotado auditorio, asistentes que pudieron colaborar con la fundación mediante la adquisición de la tarjeta de socio o contribuyendo con donaciones. En Marbella los fondos recaudados irán a Unesco Málaga, que promueve proyectos educativos de diversa índole tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

«A través de la cultura se quiere poner a la vista de los espectadores los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, conocidos como objetivos de desarrollo del milenio. Hasta el 2030 la ONU ha desarrollado una serie de objetivos, en concreto 17, con más de 300 metas, para conseguir un mundo mejor. Entre ellos, se encuentra la erradicación de la pobreza por diversas vías, por ejemplo, llevando las nuevas tecnologías a países en desarrollo», explica Antonio Damián Requena, presidente de Unesco Málaga.

La Fundación Dancing for the Millennium Goals ha escogido Marbella para estrenar la obra que mostrará en una gira mundial que recalará en diferentes puntos de las américas así como en varios países europeos. Los beneficios que se obtengan se destinarán a los dos colectivos que colaboran con la fundación, Scholas Ocurrentes (asociación de escuelas para el encuentro multicultural que el papa Francisco promueve con todo su ímpetu) y el citado centro Unesco Málaga.