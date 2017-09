La app para encontrar extras en un día Natalia y Leticia, desarrolladora y comercial de la app 'Be My Extra'. :: josele-lanza El Vivero de Empresas acoge un sistema de selección de personal en la hostelería PABLO COLLANTES MARBELLA. Domingo, 3 septiembre 2017, 00:31

Encontrar a alguien dispuesto a trabajar en apenas 24 horas puede parecer sencillo pero no lo es. En un sector como el de la hostelería, del que Marbella se beneficia los 365 días al año, resulta imprescindible contar con candidatos que tengan las aptitudes necesarias para desempeñar un puesto en un local de alto nivel.

Sin embargo, las mejores ideas nacen de las adversidades y para muestra, la historia de Natalia Marques, una joven empresaria francesa que vino a España hace más de dos años con la idea de montar un local de ocio en el Puerto Deportivo. En el proceso de selección de candidatos, Natalia no lo tuvo fácil para encontrar un equipo 100% compatible con su negocio.

Su pasión por la tecnología la llevó a idear, en su cabeza, una aplicación que permitiese establecer una red de contactos entre empresas y trabajadores. «Necesitaba una base de datos que me diera confianza», explica Marques. Junto con un equipo de desarolladores, se puso manos a la obra y creó 'Be My Extra', una app disponible tanto en Android como en iOS que permite a los demandantes registrar su propio perfil añadiendo las características que los hacen óptimos para el puesto.

Para constatar que los usuarios no engordan su currículum, la empresaria cuenta que, junto a su comercial, revisa cada uno de estos perfiles y exigen a los trabajadores que demuestren su experiencia anterior en los puestos para los que solicitan empleo. Solo así podrán acceder a un catálogo de ofertas personalizado en el que reciben a diario propuestas laborales que encajen con sus preferencias, su horario o el salario medio que esperan recibir. Todo ello, desde su sede en el Vivero de Empresas del Ayuntamiento, ubicado en la Plaza de los Naranjos desde comienzos de año.

Del otro lado, las empresas hosteleras se interesan cada vez más por un servicio pionero en la provincia, puesto en marcha desde mayo.

Es el caso del restaurante 'El patio de Mariscal', en pleno casco urbano. Juan, su gerente, explica que le sorprendió el trato directo y humano de la aplicación. «No es la típica app para encontrar trabajo al uso. Natalia te llama, se interesa por tu perfil, comprueba el trabajo que puedes ofrecer y eso al final te hace ganar en confianza y te evita estar pendiente de todo el proceso», cuenta. «Yo estaba buscando a dos camareros para un servicio que teníamos dos días más tarde y al día siguiente ya los había seleccionado». Una de ellas fue Laura, que actualmente, y después de hacer un extra en el loca, se ha hecho con un puesto fijo de camarera. «He encontrado mi sitio, y eso no suele pasar a la primera».

Sin embargo, el principal handicap para esta pequeña empresa emprendedora es precisamente su crecimiento. Hasta el momento la plataforma cuenta con más de 500 candidatos registrados y en ella se pueden encontrar ofertas de grandes cadenas de restauración como Da Bruno. «A mayor número de usuarios, más difícil es poder establecer un contacto directo entre ellos y garantizar que cumplan con lo que prometen». Para paliar esta situación, Natalia recomienda dejarse llevar por las opiniones de los propios usuarios que han trabajado anteriormente en los locales así como las empresas que ya han fichado a alguno de los candidatos.

Por el momento, Natalia ha recibido ya propuestas de otras provincias fuera de Málaga. «Nos llaman desde Sevilla, Madrid o Bilbao y de momento tengo que decirles que allí no ofrecemos el servicio». Sin embargo, en el horizonte de su futuro, la empresaria francesa confía en despegar desde Marbella para inaugurar nuevas delegaciones por todo el país.