Las empresas de agua llaman a no bajar la guardia en el consumo responsable pese al aumento de las reservas Hidralia, Acosol y el Ayuntamiento ponen en marcha una campaña con consejos domésticos para que se integren en la vida cotidiana MÓNICA PÉREZ MARBELLA. Viernes, 23 marzo 2018, 00:06

Son prácticas tan sencillas como el cierre de grifos mientras se enjabonan los platos y el uso del agua solo para enjuagarlos; evitar que los grifos goteen cuando no se están empleando; lavar frutas y verduras en un recipiente y no bajo el grifo abierto; remojar ollas y sartenes unos minutos antes de fregarlas e instalar filtros atomizadores o difusores en todos los grifos. En el baño, también se debe cerrar el grifo mientras nos lavamos los dientes, las manos, el cuerpo y el pelo o en el afeitado; recoger el agua en un recipiente mientras se calienta; ducharnos en lugar de bañarnos, vigilar que las cisternas no goteen y no tirar toallitas, bastoncillos ni productos de higiene íntima por el inodoro. Acciones que desde hace tiempo debiéramos tener asumidas en nuestra vida diaria pero que ahora vuelven a aparecer entre las recomendaciones de la nueva campaña puesta en marcha por las empresas de aguas Acosol e Hidralia, con la colaboración del Ayuntamiento de Marbella, con la idea de que se no se baje la guardia en el consumo responsable aunque las reservas hídricas hayan aumentado y se haya alejado, al menos de momento, el fantasma del decreto de sequía.

«Es necesario conseguir la sostenibilidad en el día a día y para ello las administraciones estamos haciendo un gran esfuerzo inversor intentando potenciar el uso de agua reciclada o que las zonas de riego sean automatizadas», expuso el concejal de Obras, Javier García, que presentaba ayer la campaña, coincidiendo con el Día Mundial del Agua, junto al gerente de Hidralia, Carlos Coral, y el director general de Recursos Humanos y Patrimonio de Acosol, Salvador Pérez. Corral insistió en el mensaje de que «todos debemos ser conscientes de la escasez de este recurso y de los cíclicos periodos de sequía de clima mediterráneo».

La campaña se focaliza en el uso responsable del agua en cocinas, baños, piscinas y jardines de los domicilios y contempla la difusión de 1.000 folletos en tamaño díptico y la colocación de carteles en centros educativos, edificios municipales y en las oficinas de Hidralia y Acosol, además de anuncios en prensa y la inclusión de consejos y mensajes en redes sociales y las propias facturas del agua. En este sentido, el director general de Recursos Humanos y Patrimonio de Acosol, Salvador Pérez, animó a poner en práctica estos «consejos domésticos que cualquier ciudadano puede integrar fácilmente en su vida cotidiana y que contribuyen enormemente a preservar los recursos hídricos».