«El empresario no puede vivir indiferente ante los cambios políticos, sociales y tecnológicos» Antonio Garrigues Walker, ayer, en el almuerzo del CIT. / SUR El jurista Antonio Garrigues Walker llama al estamento empresarial a «levantar la voz» y a trabajar por mejorar la sociedad actual MÓNICA PÉREZ Marbella Viernes, 25 mayo 2018, 09:10

«El empresario tiene que tener en cuenta que en esta época histórica que estamos viviendo, además de su obligación básica de crear riqueza, crear empresas y alegrar la actividad económica, tienen que empezar a pensar que su pasividad en otros temas tiene que reducirse». El jurista español Antonio Garrigues Walker considera que estar al tanto de todo lo que ocurre en la sociedad actual y de los continuos cambios tanto políticos como tecnológicos que se suceden a velocidad de vértigo debe ser una obligación para el estamento empresarial. Y no sólo se debe estar al día de lo que ocurre, sino actuar en la medida de lo posible para procurar una «situación general mejor en el país». Es la reflexión que hacía ayer ante el nutrido grupo de empresarios de la Costa del Sol reunidos en el almuerzo mensual que organiza CIT Marbella.

«El empresario tiene que acostumbrarse a vivir con incertidumbres. Y no pasa nada por estar en un mundo en el que no sabemos qué va a pasar, por convivir con dudas. Las dudas son fruto de la reflexión y búsqueda de soluciones», dijo. El veterano jurista alentó a la patronal no sólo a ser consciente de lo que ocurre a su alrededor sino también a «alzar la voz». «Los empresarios deben asumir que todas las transformaciones no les pueden dejar indiferentes. Hasta ahora el colectivo empresarial vivía inquietado por sus propios problemas, algo que es lógico, pero es que no hay otro estamento que esté en condiciones de levantar la voz y pedir cambios y hacer cambios que sean capaces de mejorar la situación actual», dijo, tras reflexionar sobre los vaivenes políticos y sociales que se han producido en el mundo en poco tiempo. La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. «Parece imposible, pero sigue ahí». Un Brexit «del que nadie sabe cómo se va a salir y que está dividiendo la vida de los británicos y generando problemas de independentismo en Escocia e Irlanda porque no se quieren ir de Europa». O la aparición de «partidos xenófobos en Alemania o Italia». Frente a todo ello: España, «que es el único país que no tiene problemas», afirmó con sorna aclarando a continuación ante las risas de los asistentes: «no quiero exagerar». No obstante, Garrigues Walker subrayo que España «no debe verse como un país con más dificultades que otro, porque no es así. Quejarse de la situación de España me parece infantil. Funciona muy bien». Eso sí, el veterano jurista advirtió de la «desigualdad» que existe en España, por lo que llama a «pensar en un modelo económico más justo y más ético».

Durante el encuentro, que tuvo lugar en el Beach Club Estrella del Mar, Antonio Garrigues hizo hincapié además en los cambios tecnológicos y científicos. «Estamos perdiendo derechos a velocidad de vértigo. El derecho a la privacidad e intimidad ha desaparecido», explicó.

Tiranía tecnológica

Frente a la tiranía tecnológica, con todas las ventajas que tiene, tenemos que empezar a pensar en cómo controlarla». Es a ese nuevo escenario tecnológico al que según el jurista los empresarios deben también asomarse. «No quiero llegar al pesimismo, el ser humano es muy resiliente ante los cambios. Es verdad que vamos a vivir más. Los hijos que nazcan hoy en Marbella van a vivir mínimamente entre 100 y 110 años y habrá que estudiar cómo educarles para vivir tanto porque no es fácil. Sobre todo porque hay que tener algo que hacer tras la jubilación. Educarles a que les interese la cultura, la música y otras muchas cosas. Y todo ello son el tipo de problema con el que convivimos. El empresariado debe dedicarle atención al saber de nuestro tiempo. A conocer lo que ocurre y a acostumbrarse a vivir en la incertidumbre».